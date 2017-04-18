İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi

İstanbul’da toplu ulaşım araçlarına yarından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı.

İstanbul’da toplu ulaşım araçlarında geçerli olan ücret tarifesi yeniden düzenlendi. 1 Temmuz 2017 Cumartesi günü uygulamaya konacak yeni ücret tarifesiyle tam bilet 2,60 TL, öğrenci bileti 1,25 TL, indirimli bilet ise 1,85 TL oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararıyla İETT, Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesi yeniden düzenlendi. 1 Temmuz 2017 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet 2,60 TL, öğrenci bileti 1,25 TL, indirimli bilet ise 1,85 TL oldu. Tam aylık mavi kart ücreti 205 TL, indirimli aylık mavi kart 125 TL, öğrenci aylık mavi kart ücreti de 85 TL olarak belirlendi.

İstanbulkart ile yapılan kontörlü yolculuklarda ilk biniş ücretleri; tam 2,30’dan 2,60 TL’ye, öğrenci 1,15’ten 1,25 TL’ye, indirimli 1,65’ten 1,85 TL’ye yükseltildi. Yeni tarifeye göre; İstanbulkart ilk biniş ücretleri, tam 2,30 TL’den 2,60 TL’ye, öğrenci 1,15 TL’den 1,25 TL’ye, indirimli 1,65 TL’ den 1,85 TL’ ye çıkarıldı. Aktarmalı biniş ücretleri ise tam: 1,65 TL’den 1,85 TL’ye, öğrenci: 0,50 TL’den 0,55 TL’ye, sosyal Kart: 0,95 TL’den 1,10 TL’ye yükseltildi.

Aylık Mavi Kart ücretleri de tam 185 TL’den 205 TL’ye, öğrenci 80 TL’den 85 TL’ye sosyal kart 110 TL’den 125 TL’ye çıkarıldı. Yapılan düzenleme ile tam için 180, öğrenci ve indirimli gruplar için 200 biniş hakkının tamamıyla kullanılması durumunda kontörlü yolculuklara göre Aylık Mavi Kart fiyat avantajı sağlayacağı bildirildi.

Bir, iki, üç, beş, on geçişlik kartlar ile jeton ücretleri de aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi:

Jeton 5,00 TL

Tek geçişlik bilet: 5,00 TL

İki geçişlik bilet: 8,00 TL

Üç geçişlik bilet: 11,00 TL

Beş geçişlik: 17,00 TL

On geçişlik: 32,00 TL

Metrobüs kademeli geçiş sisteminin yeni tarifeye göre ücretleri şöyle düzenlendi.

1-3 durak için tam 1,95 lira, öğrenci 1,10 lira, indirimli 1,45 lira,

4-9 durak için tam 3 lira, öğrenci 1,20 lira, indirimli 1,85 lira,

10-15 durak için tam 3,25 lira, öğrenci 1,25 lira, indirimli 1,90 lira,

16-21 durak için tam 3,40 lira, öğrenci 1,25 lira, indirimli 2 lira,

22-27 durak için tam 3,50 lira, öğrenci 1,25 indirimli 2 lira,

28-33 durak için tam 3,60 lira, öğrenci 1,25, indirimli 2,10 lira,

34-39 durak için tam 3,85 lira, öğrenci 1,25, indirimli 2,10 lira,

40 ve daha fazla durak için tam 3,85 lira, öğrenci 1,25 lira ve indirimli 2,10 lira olacak.