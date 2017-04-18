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Kartal Gazetesi » Belediye, Genel, Manşet, Pendik » Pendik sahil alanına dev otopark
Pendik sahil alanına dev otopark
Pendik sahil alanına dev otopark

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğun araç trafiğinin yaşandığı ilçe merkezinin ihtiyacını büyük ölçekte karşılayacak dev otopark inşa ediyor. Sahil alanında 939 araç kapasiteli otoparkın önümüzdeki yıl tamamlanıp hizmete girmesi bekleniyor.

İlçenin otopark ihtiyacını karşılamak için kolları sıvayan Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeleri tek tek hayata geçiriyor. Kent genelinde yapılması planlanan 20 otopark kapsamında sahil alanında zemin altı katlı otopark inşasına başlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından zemin altı 4 katlı inşa edilecek otopark, 939 araç kapasiteli olacak. Toplam 27 bin 108 metrekare inşaat alanına sahip dev otopark önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanacak.

Kemal Kalkuz Parkı Otoparkı devam ediyor

Yine yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Orta Mahalle Kemal Kalkuz Parkı alanında da zemin altı otoparkın inşası devam ediyor. Zemin altında 3 katlı yapılan otopark, 227 araç kapasiteli olacak. Otoparkın üzeri ise eskisi gibi mahallenin park ve rekreasyon alanı olarak hizmet vermeye devam edecek.

Mostar Viyadükü yanına katlı otopark

Tavşantepe Metro İstasyonu yanına 120 araçlık otopark kazandıran Pendik Belediyesi, Doğu Mahallesi’nde Mostar Viyadükü yanına katlı otopark inşa ediyor. İhale süreci tamamlanan ve temmuz ayında yer teslimi yapılacak otopark, 231 araç kapasiteli olacak. Toplam 7 bin 268 metrekare inşaat alanına sahip otopark, 3 kat+çatı terasından oluşacak. Otoparkın 1 yıl içerisinde tamamlanıp hizmete girmesi bekleniyor.

📆 30 Haziran 2017 Cuma 18:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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