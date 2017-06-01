Şehit Özel Harekatçı aynı zamanda 15 Temmuz gazisiymiş

Teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi 25 yaşındaki Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında da gazi olduğu ortaya çıktı.

Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın, cenazesi dün akşam saatlerinde memleketi Karaman’a getirildi. Bugün morgdan alınan şehidin cenazesi helallik için baba evine götürüldü, ardından törenin yapılacağı 15 Temmuz Aktekke Meydanı’na getirildi.

BABASINI ZİYARETE GELECEKTİ CENAZESİ GELDİ

Özel Harekat polisi Muhammed Ali MevlütDündar’ın, şehit düşmeden önce babasının aniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığını öğrenince bugün izin alıp, babasını ziyarete gelmeye hazırlandığı belirtildi. Ancak şehit Dündar’ın bugün memleketi Karaman’a cenazesinin getirilmesi yürekleri dağladı.

Cenaze törenineKalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman Valisi Fahri Meral, AkParti Karaman milletvekilleri Recep Konuk, Recep Şeker, ailesi, yakınları, emniyet mensupları ve yaklaşık 15 binkişi katıldı. Vali Fahri Meral dün şehidin cenazesi Karaman’a getirildiğinde morg önünde cenaze törenine katılmak isteyen kamu kurumları çalışanlarının, tören saatinde idari izinli sayılacağını açıklamıştı.

ŞEHİT ANNESİ: AYNISINI BİZ DE YAŞADIK

Karaman son 2 günde 2’inci şehidini uğurlarken törene, 2 gün önce son yolculuğuna uğurlanan Hakkari’ninŞemdinli İlçesi Tekeli Üs bölgesine PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehitdüşen sözleşmeli er 22 yaşındaki Oğuzhan Küçük’ün babası Alaaddin Küçük de katıldı.

Küçük, şehit Dündar’ın yakınlarına başsağlığı dileyerek, ”Şehitliğiniz mübarek olsun. Vatan, millet sağ olsun” dedi.

Alaaddin Küçük daha sonra şehit annesi Şerife Dündar’a, başsağlığı dileyip, ”Artık çocuklarımız komşu oldu”dedi. Şehit annesi Şerife Dündar da, ”Biz sizi televizyondan izlemiştik ve çok üzülmüştük. Aynısını bizde yaşadık” dedi.

Şehit Dündar’ın amcası Sami Dündarda tabutun başında bulunan şehidin kardeşleri ve diğer yakınlarına, ”Bakın sakın ağlamayın. Dünkü şehidimizin babası burada. O nasıl dimdik ayakta durduysa biz de öyle duracağız. Dışarıya görüntü veremeyeceğiz” dedi.

Şehidin ağabeyi Muhammed Musa Dündar ise tabuta sarılıp, ”Aslanım, koçum, yiğidim. Ne zaman istersen biz de hazırız, senin yanına geleceğiz” dedi. Şehidin kız kardeşi Amine Betül Dündar ise ağabeyinin fotoğrafını elinden hiç bırakmadı.

Şehidin diğer kardeşi Muhammed Masum Dündar da, ağabeyinin tabutu başında nöbet tutan özel harekat polislerinin terini sildi. Şehidin beresi ise tabutun üzerine kondu.

ŞEHİT, 15 TEMMUZ’DA GAZİ OLMUŞ

Dündar ailesinin yakınları,şehit polis Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın,15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şırnak’ta görevli iken geçici görevle Ankara’ya geldiği ve havalimanını ele geçirmeye çalışan askerlerle müdahale ettiği ve askerlerin başındaki generali gözaltına alırken çıkan arbedede düşüp kolunu kırdığı ve koluna platin takıldığını belirtti.

Şehit Dündar’ın, tedavisinin ardından yaklaşık 2 ay Karaman’daki evinde istirahat ettiği ve ardından Hakkari’ye gittiği öğrenildi.

Şehit Dündar’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.

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