Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Şehit Özel Harekatçı aynı zamanda 15 Temmuz gazisiymiş
Şehit Özel Harekatçı aynı zamanda 15 Temmuz gazisiymiş
Şehit Özel Harekatçı aynı zamanda 15 Temmuz gazisiymiş

Teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi 25 yaşındaki Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında da gazi olduğu ortaya çıktı.

Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın, cenazesi dün akşam saatlerinde memleketi Karaman’a getirildi. Bugün morgdan alınan şehidin cenazesi helallik için baba evine götürüldü, ardından törenin yapılacağı 15 Temmuz Aktekke Meydanı’na getirildi.

BABASINI ZİYARETE GELECEKTİ CENAZESİ GELDİ

Özel Harekat polisi Muhammed Ali MevlütDündar’ın, şehit düşmeden önce babasının aniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığını öğrenince bugün izin alıp, babasını ziyarete gelmeye hazırlandığı belirtildi. Ancak şehit Dündar’ın bugün memleketi Karaman’a cenazesinin getirilmesi yürekleri dağladı.

Cenaze törenineKalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman Valisi Fahri Meral, AkParti Karaman milletvekilleri Recep Konuk, Recep Şeker, ailesi, yakınları, emniyet mensupları ve yaklaşık 15 binkişi katıldı. Vali Fahri Meral dün şehidin cenazesi Karaman’a getirildiğinde morg önünde cenaze törenine katılmak isteyen kamu kurumları çalışanlarının, tören saatinde idari izinli sayılacağını açıklamıştı.

ŞEHİT ANNESİ: AYNISINI BİZ DE YAŞADIK

Karaman son 2 günde 2’inci şehidini uğurlarken törene, 2 gün önce son yolculuğuna uğurlanan Hakkari’ninŞemdinli İlçesi Tekeli Üs bölgesine PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehitdüşen sözleşmeli er 22 yaşındaki Oğuzhan Küçük’ün babası Alaaddin Küçük de katıldı.

Küçük, şehit Dündar’ın yakınlarına başsağlığı dileyerek, ”Şehitliğiniz mübarek olsun. Vatan, millet sağ olsun” dedi.

Alaaddin Küçük daha sonra şehit annesi Şerife Dündar’a, başsağlığı dileyip, ”Artık çocuklarımız komşu oldu”dedi. Şehit annesi Şerife Dündar da, ”Biz sizi televizyondan izlemiştik ve çok üzülmüştük. Aynısını bizde yaşadık” dedi.

Şehit Dündar’ın amcası Sami Dündarda tabutun başında bulunan şehidin kardeşleri ve diğer yakınlarına, ”Bakın sakın ağlamayın. Dünkü şehidimizin babası burada. O nasıl dimdik ayakta durduysa biz de öyle duracağız. Dışarıya görüntü veremeyeceğiz” dedi.

Şehidin ağabeyi Muhammed Musa Dündar ise tabuta sarılıp, ”Aslanım, koçum, yiğidim. Ne zaman istersen biz de hazırız, senin yanına geleceğiz” dedi. Şehidin kız kardeşi Amine Betül Dündar ise ağabeyinin fotoğrafını elinden hiç bırakmadı.

Şehidin diğer kardeşi Muhammed Masum Dündar da, ağabeyinin tabutu başında nöbet tutan özel harekat polislerinin terini sildi. Şehidin beresi ise tabutun üzerine kondu.

ŞEHİT, 15 TEMMUZ’DA GAZİ OLMUŞ

Dündar ailesinin yakınları,şehit polis Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın,15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şırnak’ta görevli iken geçici görevle Ankara’ya geldiği ve havalimanını ele geçirmeye çalışan askerlerle müdahale ettiği ve askerlerin başındaki generali gözaltına alırken çıkan arbedede düşüp kolunu kırdığı ve koluna platin takıldığını belirtti.

Şehit Dündar’ın, tedavisinin ardından yaklaşık 2 ay Karaman’daki evinde istirahat ettiği ve ardından Hakkari’ye gittiği öğrenildi.

Şehit Dündar’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.

Galeri
📆 29 Haziran 2017 Perşembe 17:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

BAĞLANTILAR

tuzla baskani Eğitim şimşek gunu kartalda koleji sadi ak Sağlık ahmet yeni chp cocuk kartalspor huseyin merkezi mutlu Spor oz sultanbeyli istanbul kadikoy GÜNCEL mehmet universitesi mac pendik kartal belediyesi parti baskan maltepe kaza meclis ziyaret Sancaktepe futbol Belediye yardim yazici anma Altinok proje turkiye