Ahmet Şimşek okul kayıtlarında velileri uyardı

Liselere giriş puanları 30 Haziran’da açıklanacak. Özel okulların kayıtları da aynı tarihte başlayacak.Ahmet Şimşek,kayıt döneminin iyi planlanması gerektiğini vurguladı,“Aileler okul seçerken çok dikkatli ve özenli olmalıdır” dedi.

Özel okulların kayıtları her zaman olduğu gibi bu yıl da devlet okullarından önce başlayacak. 14 Haziran tarihinde taban puanlarını ve kontenjanlarını açıklayan özel okullarda Birinci Ön Kayıt Dönemi 30 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında, Birinci Kesin Kayıt Dönemi ise 4 Temmuz’da başlayacak.

5 Temmuz’da Birinci Yedek Liste Kesin kayıtlarının yapılacağı özel okullarda, İkinci Ön Kayıt Dönemi de 6 Temmuz’da başlayacak. İkinci Kesin Yedek kayıtlar ise 7 Temmuz’da kabul edilecek.

Özel okulların Üçüncü Ön Kayıt Dönemi 10 Temmuz’da başlayacak ve 11 Temmuz’da da Üçüncü Kesin Yedek Kayıtlar yapılacak. 12-13 Temmuz 2017 tarihleri arasındaise Serbest Kayıt Dönemi başlayacak. Özel okullardan birine kesin kayıt yaptıranlar devlet liseleri için tercihte bulunamayacaklar.

Velilerin, çocuklarının iyi bir eğitim alması için çabaladığını ancak dikkatli olmazlarsa yanılabileceklerini ve dönüşü olmayan, pişmanlıklarla dolu bir yola girebileceklerini söyleyen Ahmet Şimşek, kayıt dönemi ve okul seçimi konusunda velileri uyardı.

“Avuç dolusu para ödemeyin.”

Ailelerin, özel okul seçerken iyi araştırma yapması gerektiğini vurgulayan Ahmet Şimşek şöyle konuştu; “Çocuğunuzun istikbalini düşünerek araştırmadan, görmeden okul seçmeyiniz. Kolej ücretlerini iyi karşılaştırınız ve avuç dolusu para ödeyerek mağdur olmayınız. Üstün kaliteli eğitim veren kolejimiz bu önemli hizmeti fazlasıyla, hem de ücretsiz yerine getirmektedir.Ancak, yine de asıl olan öğrencinin mutluluğudur. Yani her öğrenci kendisini mutlu hissettiği yerde eğitim almalıdır. Ailelerin mutluluğu da bizim için önemlidir. Bu nedenle A sınıfı bir kolej olmamıza rağmen D sınıfı kolejlerden daha düşük fiyatla öğrenci alıyoruz. Devlet Eğitim Desteğine çok az vergi ödeyerek, ücretsiz seviyede okuma imkânı sunuyoruz. Zorunlu kamu giderlerine karşılık alınan ücretlere 12 taksit kolaylığı sağlıyoruz. Kolejimizdeki üstün eğitimin yanında, alınan ücretlerin düşüklüğü ve ödeme kolaylığı da tartışılamaz. Biz her konuda olduğu gibi ücret konusundada iddialıyız ve fark yaratıyoruz. Amacımız, yetenekli çocuklarımızın ticari kar gayesi gütmeden, mükemmel şekilde yetişmelerini sağlamaktır. Bizim için önemli olan öğrencilerin de, velilerin de mutlu olmasıdır. Onlar mutlu oldukça şevkimiz ve başarımız artıyor.”