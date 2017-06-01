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Sancaktepe’de fabrika yangını korkuttu
Sancaktepe’de fabrika yangını korkuttu

Sancaktepe’de 5 katlı makine fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

 

Olay, saat 05.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Kalender Sokağı’nda bulunan 5 katlı makine fabrikasında meydana geldi. İddialara göre fabrikanın en üst katında bulunan boya yapılan bölümünde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katı sararak yoğun duman tabakası oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

 

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

📆 29 Haziran 2017 Perşembe 13:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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