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Tuzla’da yasadışı silah ticaretine operasyon!
Tuzla’da yasadışı silah ticaretine operasyon!

İstanbul’un Tuzla ilçesinde yasadışı silah ticareti yapan iki ayrı depoya düzenlenen operasyonda 31 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermiler ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

 

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öldürme, terör, yağma, tehdit gibi olaylarda sıklıkla kullanılan ruhsatsız av tüfeklerine yönelik çalışma başlattı. İlçede ruhsatsız av malzemesi ve tüfeklerinin ticaretinin yapıldığı ihbarını alan Tuzla polisi, geçtiğimiz günlerde iki ayrı işyerine baskın yaptı. Operasyonda işyeri sahipleri F.G. 46) ile B.M. (39) adlı 2 şüpheli gözaltına alınırken, öldürme, terör, yağma, tehdit gibi olaylarda sıklıkla kullanılan değişik marka ve tipte 31 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından F.G. adlı şüpheli savcılık talimatı ile emniyetten salıverilirken, adliyeye sevk edilen B.M.’nin ise ‘adli kontrol şartı’ ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

İHA

📆 29 Haziran 2017 Perşembe 13:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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