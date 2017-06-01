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Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Belediye, Genel, Manşet, Politika, Sivil Toplum » Kartal Belediye Meclis Üyeleri Belediye Başkanı ile birlikte sözde Adalet yürüyüşündeler
Kartal Belediye Meclis Üyeleri Belediye Başkanı ile birlikte sözde Adalet yürüyüşündeler
Kartal Belediye Meclis Üyeleri Belediye Başkanı ile birlikte sözde Adalet yürüyüşündeler

 

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki Adalet Yürüyüşü’ne devam ediyor.

 

‘Adalet Yürüyüşü’nün 15’inci gün etabında Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, CHP’li Milletvekilleri, Gazeteci Mustafa Mutlu, CHP Kartal Kadın Kolları Yönetimi, meclis üyeleri ve çok sayıda Kartallı İstanbul’a doğru yürüyüşlerine devam ediyor.15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki ‘Adalet’ kortejinin bugünkü hedefi ise Sakarya’nın Hendek ilçesi…

 

Sözde Adalet Yürüyüşü

 

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına ve iddialara göre genel hukuksuzluğa tepki olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde başlatıldı.15 Haziran Perşembe günü saat 11.20’de Ankara Güvenpark’tan başlayan Adalet Yürüyüşü’nün 9 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da Maltepe’de düzenlenecek mitingle sona ereceği planlanıyor.

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📆 29 Haziran 2017 Perşembe 14:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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