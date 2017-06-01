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Aslıhan Güner, İlk kazandığım parayla tuz aldım
Aslıhan Güner, İlk kazandığım parayla tuz aldım

İstanbul’un iki yakası arasında gerçekleşen ‘’Vapurda Çay Simit Sohbet’’ programımızın bu haftaki konuğu oyunculuğu, güzelliği ve mütevaziliğiyle dikkat çeken ‘’Aslıhan Güner’’.

‘’OYUNCULUĞA 16 YAŞINDA BAŞLADIM’’

İlk Malatya’ya sinema filmi için babamla gitmiştim. Alışığım farklı şehirlerde çekimlere gitmeye. Gittiğim her yere çok kolay uyum sağlayabiliyorum.

‘’YILDIZLARDAN MASALLAR PROJESİNE DAHİL OLDUM’’

Benim hayattan istediğim tek şey yararlı olmak. Deniz Şen ile beraber projeye katkıda bulunmak istedim. Masalları okuyup çocuklara dokunmaya çalışıyoruz eğer bunu yapabildiysem ne mutlu bana. Masalları doğru anlatarak çocuklara doğru yolu gösteriyoruz. Masal güzel bir gelenek.

‘’İlk kazandığım parayla tuz aldım’’

Annem bereket olur dedi, 8 yaşındaydım annemin arkadaşının yanında çalışıyordum, haftalık aldım, anneme dedimki ne alayım eve gelirken ‘’kızım tuz al ilk paranla alırsan bereket olur’’ dedi benim hiç unutmayacağım bir anım oldu.

‘’SEVENLERİMADIMA BİR ORMAN YAPTIRDI’’

152 dikili ağacım var. Sevenlerim yapmış. Birde kütüphane var. Yaptığımız meslek güzel şeylere vesile oluyor.

‘’SETTE TANIŞIP AŞIK OLDUM’’

Set aşkları hep olur aslında çünkü hayatta kimseyi görmediğiniz kadar oradaki set arkadaşlarınızı görüyorsunuz elektrikte tutarsa bu kaçınılmaz oluyor. Ben ve Mert büyük konuştuk kesinlikle oyuncuyla evlenmek istemiyorum diyorduk. İstemiyordum ama sonrasında kader, 4 yıldır evliyiz.

‘’ASİ İLK DUBLAJ YAPTIĞIM İŞTİR’’

O dönemlerde daha çok dublaj yaygındı. Kendi sesimi dublaj yapmıştım.

‘’BEBEKKEN REKLAM TEKLİFLERİ GELİYORDU’’

O zamanlar çok teklif geliyordu. Beyaz tenli renkli gözlü tombul bir çocuktum dikkat çekiyordum.Babam demişki ‘’bu yaşta verirsek kimliği oturmaz ve büyüdüğü zaman psikolojisi bozulabilir’’ ki bence çok  doğru karar.

‘’HAYATIM HEP SAHNE SANATLARIYLA GEÇTİ’’

Tiyatroyla hep uğraştım, şarkı söyledim ,bandodaydım, kompozisyon yazdım, folklor oynadım ve sonra dedim ki ben artık ciddi anlamda yapmak istiyorum. Babama söyledim, yanımda ol dedim o da sağolsun yanımda oldu ilk projemde 1 ay benimle kaldı.

‘’YEMEK PROGRAMI TEKLİFLERİ GELİYOR’’

Yemek yapmayı seviyorum ve herkese tattırmaya çalışıyorum. Annem Malataya’lı olduğu için bir el lezzeti var ama tabi artık bunu sağlıklı yeme alışkanlığına çevirdim.

Galeri
📆 29 Haziran 2017 Perşembe 13:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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