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Pendik’te bıçaklandığı camiden cenazesi kaldırıldı
Pendik’te bıçaklandığı camiden cenazesi kaldırıldı

İstanbul Pendik’te bayramın birinci günü camide yaşanan bıçaklama olayında hayatını kaybeden Hüseyin Aydın, aynı camide düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Pendik Esenyalı Merkez Camii’nde bayramın birinci günü Hüseyin Aydın (37) akli dengesi bozuk bir vatandaş tarafından bıçaklanmıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hüseyin Aydın için bugün bıçaklandığı camide cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı Kenan Salih Şahin, Hüseyin Aydın’ın çocukları Talha ve Fatma, eşi Dilek Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede gözyaşlarına boğulan Hüseyin Aydın’ın çocukları bir süre tabuta sarıldı. Hüseyin Aydın için ikindi namazının ardından dua edilerek helallik alındı. Daha sonra cenaze namazı kılınan Hüseyin Aydın, Tuzla Aydıntepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

📆 28 Haziran 2017 Çarşamba 15:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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