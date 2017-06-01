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Taksim’de toplanan LGBTİ grubuna vatandaş tepkisi
Taksim’de toplanan LGBTİ grubuna vatandaş tepkisi

Valilik yasağına rağmen Taksim’de toplanan LGBTİ grubuna vatandaşlar tepki gösterirken, polisin araya girmesiyle çıkan gerginlik son buldu.

Taksim’de valilik kararı gereğince yasak olmasına rağmen LGBTİ grubu üyeleri eylem yapmak istedi. Polis eyleme müsaade etmezken, dans eden bir kadına yoldan geçen birkaç kişi tepki gösterdi. Olay büyümeden polis ekipleri araya girdi. Tepki gösteren vatandaşlar da İstiklal Caddesi’nden uzaklaştırıldı. Öte yandan İstiklal’in girişine izin vermeyenler arasında oyuncu Ayta Sözeri olduğu da görüldü.

📆 25 Haziran 2017 Pazar 23:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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