Taksim’de toplanan LGBTİ grubuna vatandaş tepkisi

Valilik yasağına rağmen Taksim’de toplanan LGBTİ grubuna vatandaşlar tepki gösterirken, polisin araya girmesiyle çıkan gerginlik son buldu.

Taksim’de valilik kararı gereğince yasak olmasına rağmen LGBTİ grubu üyeleri eylem yapmak istedi. Polis eyleme müsaade etmezken, dans eden bir kadına yoldan geçen birkaç kişi tepki gösterdi. Olay büyümeden polis ekipleri araya girdi. Tepki gösteren vatandaşlar da İstiklal Caddesi’nden uzaklaştırıldı. Öte yandan İstiklal’in girişine izin vermeyenler arasında oyuncu Ayta Sözeri olduğu da görüldü.