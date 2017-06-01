Taksim’de toplanan LGBTİ grubuna vatandaş tepkisi

Taksim’de valilik kararı gereğince yasak olmasına rağmen LGBTİ grubu üyeleri eylem yapmak istedi. Polis eyleme müsaade etmezken, dans eden bir kadına yoldan geçen birkaç kişi tepki gösterdi. Olay büyümeden polis ekipleri araya girdi. Tepki gösteren vatandaşlar da İstiklal Caddesi’nden uzaklaştırıldı. Öte yandan İstiklal’in girişine izin vermeyenler arasında oyuncu Ayta Sözeri olduğu da görüldü.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (S)
|36
|20
|12
|4
|52
|22
|+30
|72
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay (P, Y)
|36
|17
|13
|6
|67
|41
|+26
|64[a]
|Play-off
|3
|Ankara Demirspor
|36
|17
|13
|6
|54
|35
|+19
|64[a]
|4
|Kocaelispor
|36
|16
|13
|7
|55
|35
|+20
|61
|5
|Çorum Bld.
|36
|16
|10
|10
|46
|29
|+17
|58
|6
|Gölcükspor
|36
|15
|11
|10
|48
|41
|+7
|56
|7
|Kızılcabölükspor
|36
|13
|13
|10
|42
|37
|+5
|52
|8
|Van Bş. Bld.
|36
|12
|12
|12
|36
|42
|−6
|48[b]
|9
|24 Erzincanspor
|36
|12
|12
|12
|42
|36
|+6
|48[b]
|10
|Bayburt GÖİ
|36
|12
|11
|13
|41
|41
|0
|47
|11
|Kozan Bld.
|36
|11
|12
|13
|41
|44
|−3
|45[c]
|12
|Erzin Bld.
|36
|12
|9
|15
|43
|53
|−10
|45[c]
|13
|Cizrespor
|36
|10
|12
|14
|32
|43
|−11
|42
|14
|Karacabey Birlikspor
|36
|10
|10
|16
|59
|61
|−2
|40
|15
|Tekirdağspor
|36
|9
|12
|15
|32
|47
|−15
|39[d]
|16
|Kartalspor (D)
|36
|11
|6
|19
|33
|47
|−14
|39[d]
|2017-18 BAL
|17
|Beylerbeyi (D)
|36
|9
|11
|16
|46
|57
|−11
|38
|18
|Kütahyaspor (D)
|36
|8
|11
|17
|38
|63
|−25
|35
|19
|Manavgatspor (D)
|36
|4
|13
|19
|27
|60
|−33
|25
Bir Cevap Yazın