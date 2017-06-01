Pendik’te, “Yobaz faşistler” deyip cemaate bıçakla saldırdılar: 3 ağır yaralı!

Pendik Esenyalı Mahallesi Merkez Cami’nde öğlen namazı sırasında camiyi basan 3 kişi sloganlar atarak cami cemaatine bıçakla saldırdılar. Korkunç olayda 3 kişi sırtlarından bıçaklanırken yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Pendik Esenyalı Mahallesi Merkez Cami’nde öğlen namazı sırasında camiyi basan 3 kişi “Yobaz faşistler” şeklinde sloganlar atarak cami cemaatine bıçakla saldırdılar. Korkunç olayda 3 kişi sırtlarından bıçaklanırken yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Yaralılara cemaat içinden ilk yardım edilirken, sağlık görevlileri de olay yerine gelerek acil müdahalede bulundukları belirtildi.

OLAYDAN SONRA KAÇTILAR

3 kişinin sırtlarından ağır şekilde yaralandığı olayda eli bıçaklı 3 kişi kaçarken polis her yerde saldırganları aramaya başladı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Tuzla Olay