Aybüke ve Necmettin Öğretmenler Ölmez

Basına yansıyan haberlere göre PKK tarafından Tunceli yakınlarında aracı tarandıktan sonra kaçırılan Türk Eğitim Sen üyesi 23 yaşındaki öğretmenimiz Necmettin Yılmaz, 5 gün işkence yapıldıktan sonra yakılarak şehit edildi. Savunmasız insanların canına kıymaktan daha büyük bir alçaklık, daha büyük bir kahpelik olabilir mi? Olsa olsa bu vampirlerin, Amerikan uşaklarının ve Batı emperyalizminin güdümündeki insan görünümlü Ermeni katillerinin işi olabilir.

Yüreğimiz yanıyor. Aybüke öğretmenimiz için döktüğümüz gözyaşı kurumadan PKK’lı kalleşler yine genç bir öğretmenimizi daha şehit etti.

Şanlıurfa Siverek’te susuz ve elektriksiz Çiftçibaşı köyünde görev yapan ve öğrencileri tarafından da çok sevilen öğretmen Necmettin Yılmaz memleketine giderken PKK’lı hainler tarafından kaçırılmıştı.

Oysa Necmettin öğretmenin yapacak çok işi vardı. Bir köy ilkokulunda görev yapıyordu. Çocukları onunla birlikte aydınlanıyor, geleceğe hazırlanıyordu. Ve terör örgütü PKK, bu çocukların elinden çok sevdikleri öğretmenlerini aldı.

Eliniz kurusun, ocağınız sönsün. Savunmasız insanların canına kıymaktan daha büyük bir alçaklık, daha büyük bir kahpelik olamaz. Necmettin Yılmaz şehit oldu, sizin gibi mahlûklar ise, eninde sonunda hak ettiği cezayı görecektir. Şehit öğretmenimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, eğitim camiamıza ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz.

İşte eğitim ordusu olarak tam da bugünlerde daha güçlü olmak zorundayız. Çocuklarımız için, bu ülkenin geleceği için, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için bir ve beraber olarak yarınlara yürümeliyiz. Gencecik bir öğretmeni gözünü kırpmadan şehit eden gafiller bilsinler ki; Aybüke öğretmenler, Necmettin öğretmenler ölmez, ölmeyecektir.

Nitekim Yüce Allah, Kuran-ı Keriminde şöyle buyuruyor “Allah yolunda ölenlere/öldürülenlere, ölüler demeyiniz; tam tersine onlar diridirler, fakat siz anlayamazsınız. ” (Al-i İmran, 3/154)

PKK’lı hainlere, eli silahsız insanları şehit eden bu bölücü aymazlara, leş sürülerine sesleniyoruz: Vatan sevdasıyla dolup taşan, çocuklarımızı bilgiyle donatmak için ta memleketinden kalkıp, yüzlerce kilometre uzağa gitmeyi, ailesinden, sevdiklerinden ayrılmayı göze alan, bu ülkenin her elinin kalem tutması için canla başla emek veren, ideallerini gerçekleştirmek uğruna canını hiçe sayan öğretmenlerimizi asla elimizden alamazsınız. Birini alsanız bile biz binlercesini yetiştirmeye yemin ettik. Biz şehit yadigârı ülkemizi ve milli kültürümüzü Batı, Rus ve Amerikan emperyalizmine karşı korumaya aht ettik.

Öte yandan öğretmenlerimizin ve kamu çalışanlarımızın can güvenliğinin sağlanmasının çok önemli olduğu bir kez daha görülmektedir. Bu noktada terör örgütü PKK’nın sık sık hedefinde olan öğretmenlerin ve tüm kamu çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması konusunda devletimiz tedbirleri daha da artırmalıdır.

Çocuklarımızı eğitimsiz bırakmak, cehaletin karanlığı ile boğmak, hatta dağa kaçırıp, terörist yapmak için öğretmenlerimizi hedef alan bu hainlere karşı mücadelemiz sürecektir. Öğretmenlerimiz sahipsiz değildir. Bu ülke eli kanlı teröristlere pabuç bırakacak değildir. Milletimiz ve Tarih, Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz gibi kahramanları unutmayacaktır.

Ey milletim, artık korkma. Binlerce Aybüke ve Necmettin öğretmen gibi öğretmenler yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın ve Şehit Necmettin Yılmaz öğretmenlerimize Alah’tan rahmet diliyor ve bildirimizi Ozan Arif’in Aybüke öğretmen için yazdığı ağıtın bir bölümü ile bitiriyoruz:

“Ora vatan değil mi? elbet giderim „ dedin,

Bu vatanı sevmenin bedelini ödedin!

Hizmetine karşılık kahpe kurşunlar yedin,

Kargaların oyduğu bu Milletin gözüsün!

Sen benim gönüldaşım, Sen şehit Türk kızısın…

Söylediğin türküyü dinlerken dondum bir an!

Bu kadar mı insanı haklı çıkartır zaman!..

Evet sana kıyanda ne din varmış ne iman…

Sen ise ehl-i vatan, Türk‘ün güler yüzüsün,

Sen benim gönüldaşım, Sen şehit Türk kızısın…

Demişsin ki Aybüke; “Ne kadar korkarsan kork,

Ölüm bu gelecekse yapılacak bir şey yok..„

Çok haklısın be kızım, çok haklısın inan çok!

Belli ki imanınla kaderine razısın,

Sen benim gönüldaşım, Sen şehit Türk kızısın…”

Türk Eğitim-Sen – İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan