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15 Temmuz Şehit yakınları ve gaziler Üsküdar’da iftarda buluştu
15 Temmuz Şehit yakınları ve gaziler Üsküdar’da iftarda buluştu

15 Temmuz’da Üsküdar’da şehit olan vatandaşların aileleri ve gaziler, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ramazan Bayramına 2 gün kala Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığının birlikte düzenlediği iftarda 15 Temmuz gecesi şehit yakınları ve gazi vatandaşları bir araya getirdi. İftar yemeğine birçok şehit ailesi ve gazi katılırken Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen masaları dolaşarak iftar yemeğine gelenleri selamladı.

 

“Şu anki huzur tablosunu şehit ve gazilerimize borçluyuz”

 

Şu anki huzur tablosunu şehit ve gazilere borçluyuz diyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bu akşam Üsküdar’da bambaşka bir akşam var. Çünkü 30 gün boyunca hemşehrilerimizle iftar yapıyoruz ama bugün daha özel. Bu topraklarda rahat ve huzurlu bir şekilde oruçlarımızı tutabiliyorsak, huzur içerisinde işlerimize gidebiliyorsak o tabloyu borçlu olduğumuz şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir iftar programındayız. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize hayırlı ömürler nasip etsin. Tam birlik ve beraberliğin dile getirildiği duygusal bir andayız. Allah şehitlerimize rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

 

Köprüde darbeci askerlere karşı mücadele veren Safiye Bayat, “15 Temmuz içimizde bir yara bir hüzün, dönüp arkaya baktığımızda bir zafer fakat nasıl ve neden yapıldığına dair hiçbir şeyi bilmeden giden ümmet fedailerinin gecesiydi. Şu anda gazilerimizle beraberiz. Tabi içimizde buruk bir hüzün var, buruk bir ramazan bayramı var. Allah inşallah bizlere de son nefesimizde şehitliği nasip etsin son nefesimizde” dedi.

 

15 Temmuz gecesi darbeci askerler tarafından yaralanan Çengelköy Mahalle Muhtarı Can Cumhurcu, “O kanlı gecede Çanakkale Geçilmez diyerek Çengelköy’ün de geçilemeyeceği mesajını tüm dünyaya verdik. Rabbim bir daha 15 Temmuz gibi geceleri yaşatmasın. Sağ olsunlar böyle bir programda şehit aileleri ve gazileri bir araya getirdiler. O anlamda çok teşekkür ediyorum ve aile olmak böyle bir şey” diye konuştu.

📆 24 Haziran 2017 Cumartesi 01:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
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18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
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