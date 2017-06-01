TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği havadan görüntülendi

TEM Otoyolu Mahmutbey Mevkii’nde trafik durma noktasına gelirken, yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul’da tatilciler trafiği kilitledi. Özellikle köprülerde yoğunluk had safhaya oluşurken, aynı manzara TEM Otoyolu Mahmutbey Mevkii’nde görülüyor. Havadan çekilen görüntülerde araçları çok yavaş hareket ettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca trafiğin durma noktasına gelmesi de görülüyor.