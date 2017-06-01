TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği havadan görüntülendi

İstanbul’da tatilciler trafiği kilitledi. Özellikle köprülerde yoğunluk had safhaya oluşurken, aynı manzara TEM Otoyolu Mahmutbey Mevkii’nde görülüyor. Havadan çekilen görüntülerde araçları çok yavaş hareket ettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca trafiğin durma noktasına gelmesi de görülüyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (S)
|36
|20
|12
|4
|52
|22
|+30
|72
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay (P, Y)
|36
|17
|13
|6
|67
|41
|+26
|64[a]
|Play-off
|3
|Ankara Demirspor
|36
|17
|13
|6
|54
|35
|+19
|64[a]
|4
|Kocaelispor
|36
|16
|13
|7
|55
|35
|+20
|61
|5
|Çorum Bld.
|36
|16
|10
|10
|46
|29
|+17
|58
|6
|Gölcükspor
|36
|15
|11
|10
|48
|41
|+7
|56
|7
|Kızılcabölükspor
|36
|13
|13
|10
|42
|37
|+5
|52
|8
|Van Bş. Bld.
|36
|12
|12
|12
|36
|42
|−6
|48[b]
|9
|24 Erzincanspor
|36
|12
|12
|12
|42
|36
|+6
|48[b]
|10
|Bayburt GÖİ
|36
|12
|11
|13
|41
|41
|0
|47
|11
|Kozan Bld.
|36
|11
|12
|13
|41
|44
|−3
|45[c]
|12
|Erzin Bld.
|36
|12
|9
|15
|43
|53
|−10
|45[c]
|13
|Cizrespor
|36
|10
|12
|14
|32
|43
|−11
|42
|14
|Karacabey Birlikspor
|36
|10
|10
|16
|59
|61
|−2
|40
|15
|Tekirdağspor
|36
|9
|12
|15
|32
|47
|−15
|39[d]
|16
|Kartalspor (D)
|36
|11
|6
|19
|33
|47
|−14
|39[d]
|2017-18 BAL
|17
|Beylerbeyi (D)
|36
|9
|11
|16
|46
|57
|−11
|38
|18
|Kütahyaspor (D)
|36
|8
|11
|17
|38
|63
|−25
|35
|19
|Manavgatspor (D)
|36
|4
|13
|19
|27
|60
|−33
|25
Bir Cevap Yazın