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Tutuklu Enis Berberoğlu kayınpederinin cenazesine katıldı
Tutuklu Enis Berberoğlu kayınpederinin cenazesine katıldı

Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, 84 yaşında hayatını kaybeden kayınpederi Murat Aydın’ın cenazesine katıldı.

Cenazede alınan yoğun güvenlik önlemi dikkat çekti.

 

MİT tırları soruşturması kapsamında tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, alınan izinle hayatını kaybeden kayınpederi Murat Aydın’ın cenazesine katıldı. Cenazeye cezaevi aracıyla getirilen Berberoğlu için geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet polisleri Berberoğlu’nun etrafında adeta etten duvar ördü. Berberoğlu’nu eşi ve CHP’li Sezgin Tanrıkulu ile Gürsel Tekin karşıladı. Daha sonra Enis Berberoğlu, caminin avlusuna geldi. Berberoğlu’nun camiye girişi sırasında kendisini görüntüleyen basın mensupları arasında izdiham yaşandı. Berberoğlu, burada yaptığı açıklamada, “Yürüyüş yapanlara teşekkür ediyorum. Kayınpederim bana eşimi hediye etti. Ben de ona torun hediye ettim. Yapılan yazışmalar ve bakanlıkların hızlı çalışması sonucu cenazeye yetiştim” dedi.

📆 24 Haziran 2017 Cumartesi 00:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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