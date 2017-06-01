Bonzai krizine giren gençler sokaklarda perişan

Beylikdüzü’nde bir köprünün merdivenlerinde kullandıkları uyuşturucu maddenin etkisiyle sızıp kalan bağımlı gençler vatandaşları tedirgin etti. Madde kullanan gençlerden biri diğer madde kullanan arkadaşını kastederek, “ Ben sadece başında oturdum yazık günah dedim, Bonzai kullanmış galiba” dedi.

Beylikdüzü’nde 2 genç D-100 karayolu üzerinde bulunan bir köprünün merdivenlerinde kullandıkları maddenin etkisiyle sızıp kaldı. Yarı baygın şekilde merdivenlerde yatan gençler vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar merdivenlerden inip çıkarken bağımlı gençlerin arasından geçmek zorunda kaldı. Özellikle merdivenleri kullanan çocuklu kadınların çekinerek merdivenlerden indiği görüldü. Kimi vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

“Sanki bonzai içmiş”

Uyuşturucu madde kullanan ve yarı baygın şekilde merdivenlerde oturan genç, uyuşturucunun etkisi azalınca ayağa kalktı. Kameraların kendilerini görüntülediğini fark eden genç , baygın şekilde merdivenlerde yatan arkadaşını tanımadığını söyledi. Bağımlı genç ,” Arkadaşım değil. Ben sadece başında oturdum yazık günah dedim. Merdivenlerin ortasında oturuyordu onu oraya ben çektim. Sanki bayılmış o ya, sanki bonzai içmiş. Ben kullanmıyorum, benim işim olmaz” diye konuştu.

“Korkmaktan çok, acıyorum”

Çocuğu ve yanındaki arkadaşıyla birlikte merdivenlerden inen Nazmiye Çiftçi, “Tedirgin oluyoruz açıkçası. Devlet bir el koysa buna çok iyi olur. İnsan acıyor, yazık günah. Korkmaktan çok acıyorum. Aileleri sahip çıksın bırakmasınlar sokağa. Çocuklara, çevreye kötü örnek. Çok sık görüyoruz. Burada özellikle çok sık oluyor. Şuan çocuğum bir şey anlamıyor. Aklı erince görecek korkacak, çekinecek. Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Korkuyoruz çünkü” dedi.

Merdivenleri kullanan Yaşar Çelik isimli vatandaş ise tedirgin olduğunu söyleyerek duruma tepki gösterdi. Çelik, “ Benim de çoluk çocuğum var. Bak orada geldi bayan inemiyor. Hadi ben geçtim diğerleri ne yapacak. Bu rezillik nedir, şu hale bakın. Düşmüş bayılmış nasıl geçecek şimdi vatandaş buradan” diye konuştu.