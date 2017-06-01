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Uyuşturucu satıcısına etek giydirip sokaklarda dolaştırdılar
Uyuşturucu satıcısına etek giydirip sokaklarda dolaştırdılar

Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişiye etek giydirdiler

Alibeyköy’de mahalle sakinleri, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir erkek şahsa etek giydirip , tüm mahalleyi bu şekilde gezdirdi.

Bu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

 

Alibeyköy’de “Torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişiyi mahalleli yakaladı. Daha sonra şahsa etek giydiren vatandaşlar bu şekilde tüm mahalleyi şahsa gezdirdi. Bu sırada bazı vatandaşlar, şahsa tekme attı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde etek giydirilen kişi mahallede gezdiriliyor. Bu sırada bazı vatandaşlar şahsa tekme atıyor.

📆 23 Haziran 2017 Cuma 12:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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