Kartal’da Esas Holding dosyası bir kez daha meclise geliyor

Kartal’da Esas Holding dosyası bir kez daha meclise geliyor

Geçtiğimiz yıl, Kartal Belediye Başkanı’nın yoğun ısrarı ile meclise gelen ve yaşanan yoğun tartışmalar sonrası, Ak Parti ve bazı CHP’li meclis üyelerinin oyu ile iki kez red edilen ancak, belediye başkanı Altınok Öz’ün tartışmalı bir şekilde üçüncü kez meclise getirerek geçirdiği, Esas Holding’e ait plan tadilatı teklifi, İBB’de red edilerek geri gönderildi.

Dosya, alel acele 3. kez meclise getirildi. Meclis toplantısından önce yapılan grup toplantısına başkanlık yapan İlçe Başkanı Erdal Kıskanç, dosya ile ilgili kendisine haber verilmemesine sert tepki göstererek ” Bana neden haber verilmedi, bu gün duydum. Bu konuda disipline gitmiş arkadaşlarımız var. İl Başkanıyla görüştüm dosya geri çekilecek meclise gitmeyecek” dedi. Bunun üzerine, dosya geri çekildi. Şimdi temmuz ayında 4. kez meclise geliyor.

İddialara göre yapılan son plan tadilatı ile 30 dönüm parkın, plan dışına çıkarıldığı, kamuya ait yolun kaldırılarak toplulaştırma yapıldığı ancak, inşaat için kalan kısım da ayrılması gereken yüzde 40 DOP donatı alanının da emsale dahil edilerek yeniden rant sağlandığı belirtiliyor.

Bu olaya başından beri karşı çıkan Ak Parti’nin, bu mecliste de önce ki tutumunda ısrar edeceği ve red oyu vereceği belirtilirken, CHP’li meclis üyelerinin bir çoğunun yapılan bu tadilatına, kamu yararı bulunmadığı ve fazladan rant sağladığı için karşı geldiği belirtiliyor.

Ak Parti kulislerinden alınan bilgiye göre, Ak Parti önceki tavrında ısrar edecek ve red oyu kullanacak. CHP’de ise parti tabanı ve bir çok meclis üyesi belediye başkanının bu konuda ki ısrarından son derece rahatsız.

CHP meclis grubunun önemli bir bölümü bu olaya olumsuz bakıyor. Olayın bir kez daha oldu bittiye getirilmesinden endişe ediyor. İlk grup toplantısında yaşanları takip eden partililer şunu söylüyorlar “Üç meclis üyesinin disipline gittiği grup toplantısında önemli bir gelişme yaşandı. Bu olay grupta tartışıldı ciddi tartışmalar oldu, grup kararı alınmadan grup dağıldı ve meclise inildi. Tartışmalı bir şekilde meclisten geçti.

Grup kararı alınmadığı halde, karar defteri daha sonra ki günler dolaştırılarak karar alınmış gibi imzalatıldı. Ve nitekim bundan dolayı 3 meclis üyesi grup kararına uymadıkları gerekçesiyle disipline gönderildi. Temmuz ayı grup taplantısanda aynı durumun yaşanmamasını kim garanti edebilir. O nedenle bizler partili olarak, grup toplantısına İl Başkanının bir gözlemci göndermesini istiyoruz” dedi.

Bir vatandaş ise gönderdiği yorumda şunları söylüyor “ CHP il ilçe genel merkez bu açık açık rant siz bu anlayışlamı halkı düşünüyorsunuz 300 daire rant var belediye başkanı neden halen ısrarcı CHP disiplini devreye girmeli başkan hakkında ihraç olmalı demek ki halkı düşünen başkan değil “

OLAYIN GEÇMİŞİ

PARK VE YOLU DA İSTEDİ: Şevket ve Ali Sabancı’nın sahibi olduğu Esas Holding, Kartal Soğanlık mevkisindeki 26 dönümlük park alanı ile toplamda 4 farklı parseldeki arsalarını tek parselde toplamak için geçtiğimiz nisan ayında imar planı değişikliği başvurusu yaptı. Başvuruda kamuya ait yolun da holdinge satılmasını talep ett

İKİ KEZ REDDEDİLDİ: İlk plan tadilatı AK Partili meclis üyelerinin itirazı sonrası bazı değişikliklerle onaylanmasına karşın devreye holding avukatları girdi. Avukatlar belediye başkanına dilekçe verip karara itiraz etti. Holding yöneticilerinin belediyeye ziyaretleri sıklaştı. Plan holdingin istediği biçimde yeniden değiştirilip 1 Haziran’da meclise geldi. AK Parti’nin itirazlarına rağmen kabul edilen plan İmar Komisyonu’na havale edilirken 3 gün sonra yapılan ilk oylamada bazı CHP’li üyelerin de itirazıyla 19’a karşı 18 kabul oyu ile plan teklifi yine reddedildi.

BAŞKAN’IN OYU ÇİFT SAYILDI: İki defa meclise gelen plan tadilatı değişikliği üçüncü kez yine holdingin istediği değişikliklerle birlikte 7 Temmuz’da meclise geldi. Ancak oylamada oturuma Ak Parti bir eksikle 15 üye ile katıldı ve red oyu kullandı. CHP’li 3 meclis üyesi de red oyu kullandı.18 red 18 kabul oyu çıkınca devreye mevzuat sokularak Başkan Öz’ün oyu çift sayılarak plan tadilatı kabul edilmiş oldu.

FAZLADAN 350 DAİRE

Ak Partili Kartal Belediye Meclis Üyesi Mimar Yunus Fırat Aydın, “Plan Yapı Yönetmeliği’ne açıkça aykırı şekilde kabul edilen plan tadilatıyla bir holdinge 350 dairelik ve en az 300 milyon TL’lik bir rant oluşturulmuştur” dedi.

HAYIR DİYEN CHP’LİLER DİSİPLİNE

Plan tadilatına ret oyu veren CHP’li üyeler ise CHP’li Belediye Başkanı Öz’ün hedefi oldu. Belediye İmar Komisyonu Başkanı Şehir Plancısı Dila Damla Öner, Gürbüz Çiftçi ve Medet Kıskanç “ihraç” talebiyle İl Disipline gönderilmişlerdi.

Kaynak:İlk Haber