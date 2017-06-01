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İstanbul’da iftar saati feci kaza:1 Ölü 2 yaralı
İstanbul’da iftar saati feci kaza:1 Ölü 2 yaralı

Silivri D-100 Karayolu Selimpaşa istikametinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yararlandı.

Kaza, Silivri D-100 Karayolu Araptepe mevkii Selimpaşa istikametinde iftar saatinde meydana geldi. Edinilen bilgilere ve iddialara göre aynı istikamette seyir halinde olan ve içerisinde Sercan Y. ile Mehmet Ali Y.’ın olduğu özel otomobil Aydın K. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon kasası altına giren araçta bulunanlar ağır şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesi kaldırıldı.

 

Yaralılardan Sercan Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı kazada kamyon içerisinde bulunan Sibel K.’da yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaza sebebiyle araç trafiği İstanbul istikametinde bir süre aksadı.

📆 23 Haziran 2017 Cuma 01:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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