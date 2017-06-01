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Tuzla’da akülü engelli aracı şarj istasyonları hizmete girdi
Tuzla’da akülü engelli aracı şarj istasyonları hizmete girdi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sokak iftarlarında görüştüğü vatandaşların istek ve taleplerini de öğrenerek yerine getiriyor. Başkan Yazıcı, TOKİ Konutları sokak iftarında bir engelli vatandaşın kendisine ilettiği akülü engelli aracı şarj istasyonunu Ramazan Bayramı öncesinde hizmete sundu. TOKİ Konutları’nda ikamet eden 21 engelli vatandaş, Okan Parkı’nda kurulan ve aynı anda 3 akülü engelli aracı şarj eden istasyondan yararlanarak sosyal hayata daha çok içinde yer alacak.

 

Celal Fıstık, Başkan Yazıcı’ya teşekkür etti

 

Şadi Yazıcı’nın taleplerini çok kısa bir sürede gerçekleştirdiğini belirten Celal Fıstık, “ Şadi Yazıcı’nın bu hizmetinden çok memnunuz, teşekkür ederiz. TOKİ Konutlarında düzenlenen iftarda Başkanımızdan akülü engelli aracı şarj istasyonu kurmasını rica ettik. Başkanımız bize bu istasyonu kurduğu için çok teşekkür ederiz. Dışarıda kaldığımız zaman, aracımız yolda kaldığı zaman aracımızı burada şarj edebiliriz. Daha önce dışarıda kaldığımız zaman problem yaşıyorduk. Bir yerlerden elektrik istiyorduk. Bize böyle bir imkan kurdukları için Allah kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.

 

Tuzla’da engellilerin yaşamı bir kez daha kolaylaştı

 

Şadi Yazıcı, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran hizmetlerine devam edeceklerini söyledi. Başkan Yazıcı, “Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında rahat edebilmesi için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bir engelli ağabeyimiz de TOKİ Konutları sokak iftarında bizden şarj istasyonu talebinde bulundu. Kendisinin talebini en kısa zamanda karşılayarak hizmete kazandırdık. TOKİ Konutları’ndaki 21 kardeşimiz akülü engelli aracı kullanıyor. Bu istasyon, parkta ve bölgede gezintiye çıkan engelli vatandaşlarımızın dışarıda daha çok zaman geçirmesini sağlayacak” dedi.

📆 23 Haziran 2017 Cuma 01:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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