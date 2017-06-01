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Üsküdar’da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Üsküdar’da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Üsküdar Çengelköy Sahili’nde arkadaşları ile girdiği denizde kaybolan Muhammet Hasan Demir’in (15) cesedi 3 günlük aram çalışması sonucunda 32 metre derinlikte bulundu.

Üsküdar Çengelköy Sahili’nde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren 15 yaşındaki Muhammet Hasan Demir akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Geniş çaplı arama başlatan deniz polislerinin 3 gündür devam ettiği arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi. Dalgıçlar 13’üncü dalışta 32 metre derinlikte talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Talihsiz gencin cesedi denizden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

📆 23 Haziran 2017 Cuma 00:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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