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Kartal’da silahlı banka soygunu
Kartal’da silahlı banka soygunu

Kartal’da sabah saatlerinde meydana gelen silahlı banka soygununda ilginç detaylar olduğu belirlendi.

Görüntülerde kasklı soyguncunun silah zoruyla yüklü miktarda para aldığı görülürken yaşlı bir kadının da tüm olanlara rağmen yerinden kalkmadan sırasını beklemeye devam etmesi dikkat çekti.

 

Kartal’da sabah saatlerinde kask takarak bankaya giren soyguncu silahı ile güvenlik görevlisi ve veznedarı etkisiz hale getirerek yüklü miktarda parayı çalıp kayıplara karışmıştı. Kasklı soyguncunun bankaya girdiği o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde soyguncu elinde silahı ve kafasında kaskıyla bankaya giriyor. Girişte güvenlik görevlisine silah doğrultan soyguncu ardından vezneye yaklaşıyor. Burada veznedara silah doğrultan soyguncu paraları alıyor. Soyguncu aldığı yüklü miktarda parayı yanında getirdiği çuvala doldurarak bankadan çıkıyor.

 

Öte yandan, bankadaki yaşlı bir kadının bütün olanlara rağmen yerinden kalkmadan sırasını beklemeye devam etti.

 

📆 23 Haziran 2017 Cuma 00:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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