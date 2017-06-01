Kartal’da öğretmenlere eğitim semineri

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü haziran seminerlerinde öğretmeni merkeze alan bir uygulama gerçekleştirdi. Çok sayıda üniversite, sivil toplum örgütü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle işbirliği içerisinde gerçekleştirilen Öğretmen Merkezli Eğitim Seminerleri 19-23 Haziran tarihleri arasında 5 gün süreyle 10 salonda 50 oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü haziran seminerlerinde öğretmeni merkeze alan bir uygulama gerçekleştirdi. Çok sayıda üniversite, sivil toplum örgütü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle işbirliği içerisinde gerçekleştirilen Öğretmen Merkezli Eğitim Seminerleri 19-23 Haziran tarihleri arasında 5 gün süreyle 10 salonda 50 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Burak Bora Anadolu Lisesi, Cevizli Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Özel Ahmet Şimşek Koleji, Özel İstek Uluğbey Okulları, Özel Uğur Okulları, Uğur Mumcu Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Özel Bahçeşehir Okullarında gerçekleştirilen seminerlere Kartal’da görev yapan öğretmenlerin yansıra il dışından ve İstanbul’un diğer ilçelerinden gelen dört binden fazla öğretmen katılım sağladı.

Öğretmenlere internet üzerinden konu, yer ve eğitimciyi seçme hakkı verilen seminerlerde Marmara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Şehir Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER), Öncü Eğitimciler Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gelen alanında uzman birbirinden değerli eğitimciler yer aldı.

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA ve Kartal İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahtiyar ÇAKMAK seminer salonlarını tek tek ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA salonlarda yaptığı konuşmalarda yıl boyunca göstermiş oldukları gayretlerden dolayı öğretmenlere teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerin isteklerine ve ihtiyaçlarına hitap eden eğitimler planlamaya gayret ettiklerini, bu istekler doğrultusunda belirlenen konuların alanında yetkin eğitimciler tarafından sunulması için üniversitelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaptıklarını ifade etti.

Bu eğitimlerin gelecek yıl da devam edeceğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Rıza AKA: “Ramazan ayı olmasına ve tatil dönemine girilmesine rağmen hiçbir karşılık beklemeden ricamız üzerine bizi kırmayıp seminerlere gelen değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Seminerlerin salonlarının sorumluluğunu üstlenen okul müdürlerime göstermiş oldukları fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum.

Edindiğimiz izlenimlere göre çok verimli bir seminer dönemi geçirdik. Konulara ilgi gösterip seminerleri can kulağıyla dinleyen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum. Bayramlar birlik ve beraberliğimizi pekiştirir. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.” dedi.

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ayrıca seminerlerin değerlendirilmesi ve gelecek eğitim öğretim yılının planlamasına katkı sunması amacıyla iki adet anket yayınlayarak öğretmenlerden bu anketleri doldurmasını istedi. Yapılan bu anketler sonucunda seminerlere katılan öğretmenlerin gerçekleştirilen bu yeni uygulamadan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettikleri ve öğretmeni merkeze alan çalışmaların devam etmesi yönünde görüş bildirdikleri gözlendi.