Mimarlar, birbirlerine siyasi mesajdan dolayı suç duyurusunda bulundular

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, Kartal Belediyesi Ak Parti Meclis üyesi Yunus Fırat Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eyüp Muhçu’nun Sosyal Medya hesabından paylaştığı “İnsan kafası kesen bu katil sürüsünü..” “demokrasi sevdalısı” gibi sunmak en azından “insanlık düşmanlığı” ile nitelenebilir. Muhçunun paylaşamının altına,

Yunus Fırat Aydın, “Mimarlar Odası Eyüp Muhçu..yaladığın postallarla aynı çöplüğü hakediyorsun.. yazmıştı.

Muhçu, Yunus Fırat Aydın’ın bu sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, Yunus Fırat Aydın, olayla ilgili karakol’da ifade verdi.

Konuyla ilgili ifadesini paylaşan Aydın ifadesinde “ 17 Temmuzda 2016 tarihinde paylaşmış olduğum bu ifadenin hakaret değil, eleştiri boyutunda değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Söz konusu ifadeyi hakaret değil kamuya mal olmuş kişilerin eleştiriye daha açık olmaları gerektiği için eleştiri kapsamında kullandım. Dolayısı ile tarafıma isnat edilen eylemin bir suç teşkil etmediğini bilakis “insan kafasını kesen; katil sürüsünü demokrasi sevdalısı gibi sunmak en azından insanlık düşmanlığı ile nitelendirilebilir ifadesinin suç teşkil ettiğinin ve savcılığın bu ifade ile ilgili soruşturma başlatması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle adıma atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Aydın “Ağır ifadelerinden dolayı Ramazan Bayramı sonrası Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu hakkında Anadolu Adliyesinde suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

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