Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Genel, Manşet, Politika, Sivil Toplum » Mimarlar, birbirlerine siyasi mesajdan dolayı suç duyurusunda bulundular
Mimarlar, birbirlerine siyasi mesajdan dolayı suç duyurusunda bulundular
Mimarlar, birbirlerine siyasi mesajdan dolayı suç duyurusunda bulundular

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, Kartal Belediyesi Ak Parti Meclis üyesi Yunus Fırat Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eyüp Muhçu’nun Sosyal Medya hesabından paylaştığı “İnsan kafası kesen bu katil sürüsünü..” “demokrasi sevdalısı” gibi sunmak en azından “insanlık düşmanlığı” ile nitelenebilir. Muhçunun paylaşamının altına,

Yunus Fırat Aydın, “Mimarlar Odası Eyüp Muhçu..yaladığın postallarla aynı çöplüğü hakediyorsun.. yazmıştı.

Muhçu, Yunus Fırat Aydın’ın bu sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, Yunus Fırat Aydın, olayla ilgili karakol’da ifade verdi.

Konuyla ilgili ifadesini paylaşan Aydın ifadesinde “ 17 Temmuzda 2016 tarihinde paylaşmış olduğum bu ifadenin hakaret değil, eleştiri boyutunda değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Söz konusu ifadeyi hakaret değil kamuya mal olmuş kişilerin eleştiriye daha açık olmaları gerektiği için eleştiri kapsamında kullandım. Dolayısı ile tarafıma isnat edilen eylemin bir suç teşkil etmediğini bilakis “insan kafasını kesen; katil sürüsünü demokrasi sevdalısı gibi sunmak en azından insanlık düşmanlığı ile nitelendirilebilir ifadesinin suç teşkil ettiğinin ve savcılığın bu ifade ile ilgili soruşturma başlatması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle adıma atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Aydın “Ağır ifadelerinden dolayı Ramazan Bayramı sonrası Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu hakkında Anadolu Adliyesinde suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Galeri
📆 21 Haziran 2017 Çarşamba 19:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

BAĞLANTILAR

belediyesi anma şimşek koleji kadikoy mac ziyaret huseyin oz mutlu istanbul sadi Spor maltepe yardim Altinok pendik mehmet yeni proje sultanbeyli futbol kaza Sancaktepe kartalda baskan kartalspor chp universitesi Sağlık GÜNCEL tuzla ahmet merkezi turkiye baskani yazici ak cocuk gunu kartal Belediye parti meclis Eğitim