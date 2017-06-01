İzmir, inşaatta Teknik Yapı kalitesiyle tanışıyor

Emlak Konut’un İzmir Alsancak projesine en az 1,6 milyar liralık hasılat öngören Teknik Yapı, ihalenin kazanan ismi oldu.

Teknik Yapı’nın Anadolu açılımındaki durağı İzmir Alsancak oldu. Emlak Konut GYO’nun İzmir Alsancak’taki iki ayrı parselden oluşan yaklaşık 47 dönüm arazinin “arsa karşılığı gelir paylaşım ihalesi”ni Teknik Yapı kazandı. Teknik Yapı, 10 firmanın kıyasıya rekabet ettiği ihalede bir milyar 672 milyon liralık hasılat karşılığı % 35 idare payı taahhüdü ile ihalede ipi göğüsleyen isim oldu. Teknik Yapı, Alsancak’ta gerçekleştireceği karma projeden elde edeceği hasılattan en az 585,2 milyon lirayı Emlak Konut GYO’ya verecek.

Teknik Yapı’nın Emlak Konut ile birlikte Denizli ile başlayan Anadolu’ya açılımının süreceğini belirten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, “Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olan İzmir’e kendisi gibi güzel ve kaliteli bir proje yapmayı düşünüyoruz. İhalenin şartlarına uygun olarak bölgeye “ticaret, konut ve turizm alanlarından oluşan karma bir proje gerçekleştireceğiz. Yapacağımız projede kültürel fonksiyonları barındıran yapılar, park alanları, otel, ibadet alanı, ofisler ve konutlar yapacağız. İstanbul’da kazandığımız kaliteli konut anlayışını İzmir’de de seviyeyi daha da arttırarak sürdüreceğiz” bilgisini paylaştı.

Proje tasarımının önümüzdeki 6 ay içinde tamamlanması için çalışmalara hızlıca başlanacağı bilgisini paylaşan Umut Durbakayım, Emlak Konut ile yakalanan başarılı sinerjinin başka şehirlerde de süreceğini de sözlerine ekledi.