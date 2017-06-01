Kartal’daki okul müdürlerine sene sonu konferansı

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sene sonu özel/resmi okul ve kurum müdürleri toplantısı 15 Haziran Perşembe günü Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Yılın değerlendirildiği toplantıya Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, şube müdürleri, resmi/özel okul ve kurum müdürleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA: “2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 15 Temmuz kalkışması ve yansımaları dolayısıyla sıkıntılı ve meşakkatli başladı. Ama elbirliği ve fedakârlıkla sıkıntıları aştık ve iyi bir yıl geçirdik. Ben emekleri için siz okul müdürlerime, müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, bütün personelimize teşekkür ediyorum. Evet, bizler kutlu bir iş yapıyoruz. Bu işte okul müdürlerimiz 24 saat zihnen, ruhen ve bedenen çalışıyorlar. Büyük emek harcıyorlar. Çok şükür bu sene yıl boyunca bir olumsuzluk yaşamadık. Kazasız, olumsuzlukların olmadığı, başarıların olduğu bir yıl geçirdik. TEOG Deneme Sınavları, YGS Deneme Sınavları, kitap okuma yarışmaları, öğrencilere konferanslar, veli-öğretmen-öğrenci eğitimleri, matematik yarışması, Kartalın Yükselen Yıldızları, projeler, programlar, METEF Fuarı, PDR günü, Özel Eğitim Şenliği, Anadolu Mektebi, yönetici ve personel seminerleri gibi etkinliklerle dolu dolu geçti. Okullarımızın fiziki şartlarında iyileştirmeler yapıldı.” dedi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesi ve değerlendirilmesiyle toplantı devam etti. Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, çalışma ve gayretlerinden dolayı okul müdürlerine teşekkür etti. Başarıların ve huzurun devamını diledi. Toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.