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Kartal Müftülüğünden öğretmenlere iftar
Kartal Müftülüğünden öğretmenlere iftar

Kartal Müftülüğü, geleneksel iftarlar programı çerçevesinde din görevlilerini bir araya getirdi.

Kartal Şafak Döner’de gerçekleşen iftar programına Kartal protokolü, Meclis üyeleri, şehit aileleri, Cami dernek başkanları, siyasî parti temsilcileri, Muhtarlar  ve din görevlileri katıldı. Şube Müdürü Fuat Gökçebay’ın sunumuyla gerçekleşen iftar programında Kuran-ı Kerim tilaveti, Hilmi Demir’in duası ve Müftü Mustafa Baytar’ın konuşması yer aldı. Müftü  Mustafa Baytar iftar programında  yaptığı konuşmada:  11 camide her gün 2500 kişiye iftar hizmet yemeği verdiklerini ifade ederek, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

📆 20 Haziran 2017 Salı 17:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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