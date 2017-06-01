Kartal Müftülüğünden öğretmenlere iftar

Kartal Müftülüğü, geleneksel iftarlar programı çerçevesinde din görevlilerini bir araya getirdi.

Kartal Şafak Döner’de gerçekleşen iftar programına Kartal protokolü, Meclis üyeleri, şehit aileleri, Cami dernek başkanları, siyasî parti temsilcileri, Muhtarlar ve din görevlileri katıldı. Şube Müdürü Fuat Gökçebay’ın sunumuyla gerçekleşen iftar programında Kuran-ı Kerim tilaveti, Hilmi Demir’in duası ve Müftü Mustafa Baytar’ın konuşması yer aldı. Müftü Mustafa Baytar iftar programında yaptığı konuşmada: 11 camide her gün 2500 kişiye iftar hizmet yemeği verdiklerini ifade ederek, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.