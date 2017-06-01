Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
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Kartal’daki Erzurumluları Ahmet Şimşek iftarda buluşturdu
Kartal’daki Erzurumluları Ahmet Şimşek iftarda buluşturdu

Ahmet Şimşek Koleji’nin kurucusu ve Erzurumlular Eğitim, Kültür, Dayanışma Vakfı Onursal Başkanı Ahmet Şimşek’in katkılarıyla, Vakfın Kartal’daki Lokalinde iftar yemeği düzenlendi. İftar yemeği yoğun ilgi gördü, yemekte bir araya gelen misafirler arasında koyu sohbetler yapıldı.

“Biz mütevazı ve ağır başlıyız.”

İftar yemeğinde yaptığı konuşmada, iftar sofralarının birlik ve beraberliği arttırdığını vurgulayan Ahmet Şimşek, “Vakfımız adına hepinizi saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Bu mübarek ayın hepimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerimize hayırlar, sağlıklar ve iyilikler getirmesini temenni ediyorum. İftar sofralarımız, bizim birlik ve beraberliğimizi, bir arada olmamızı temin ediyor.

Erzurum, nice aşıklar, nice şairler yetiştirmiş, Aziziye’de dünya çapında emsalsiz destan yazmış mukaddes bir diyardır. Ne mutlu bize ki, destan yazan hemşerilerimizin, şehitlerimizin evlatlarıyız. Nur içinde yatsınlar. Ayrıca, yurdun kurtuluşunda ve özgürlüğünde bizim diyarımızı seçerek Erzurum Kongresini yapan ve bu yurdu esaretten kurtaran, demokrasinin, devletçiliğin, özgürlüğün, istiklalin temelini atan Mustafa Kemal Paşa’nın da ruhu şad olsun. Bizim ispatımız, Atatürk’ün bizi seçmesidir.

23 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum Kongresini yapmıştır. Bunun kıymetini bilelim, hakkımızı koruyalım ve sahip çıkalım. Çünkü bu konu göz ardı ediliyor ve görmezden geliniyor. Halbuki Türkiye’de her türlü hasletler, her türlü varlıklar, en üstün vasıflar Erzurum’dadır, dadaştadır. Biz mütevazı ve ağır başlıyız. Ne mutlu bize ki, böyle bir diyarın ve ecdadın evlatlarıyız. Bununla ne kadar iftihar etsek azdır. Allah bize nice ramazanları nasip etsin, hayırlı iftarlar diliyorum” dedi.

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📆 20 Haziran 2017 Salı 16:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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