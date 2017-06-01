Ramazan bayramında beslenme düzeni ile ilgili nelere dikkat etmeliyiz?

Yaşamın her döneminde sağlığın korunması ve geliştirilmesi için yeterli ve dengeli beslenme en önemli faktörlerden biridir; ancak Ramazan ayı boyunca günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, bayramda normal yeme düzenine geçişte fizyolojik ve psikolojik bazı sorunlar yaşanabilmektedir.

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Diyetisyen Cansu DARICI’nın beslenme önerilerine göre;

“Gelenek olduğu üzere bayramda tatlı tüketimi artmaktadır hatta bayramın en güzel yanı, birçok kişinin ailesini ziyaret etmesi ve bayram sofralarında en güzel yiyecekleri tüketmesidir. Ancak sofrada geçirilen zamanın uzun olması ve yapılan her yemeğin tadına bakma isteği, fark etmeden daha fazla yemek tüketilmesine neden olabilmektedir. Bayramda birdenbire aşırı yemek, şeker, çikolata, ağır şerbetli tatlılar ve diğer tatlıları aşırı tüketmek, sindirim sisteminde ve diğer organlarda çeşitli rahatsızlıklara yol açacaktır. Bunların en önemlisi hazımsızlık, mide ve bağırsak problemleridir. Bu nedenle bayramda yeme disiplinini olabildiğince korumak, bayram sonrası düzene daha kolay alışmayı sağlayacaktır.

BAYRAMDA VE BAYRAM SONRASI SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ