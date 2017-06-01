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Boks’ta Ukrayna’da bir galibiyet de Muhammet Ünlü’den!
Boks’ta Ukrayna’da bir galibiyet de Muhammet Ünlü’den!

Ukrayna’da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası’nda milli sporcumuz Muhammet Ünlü Macar rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Avrupa Boks Konfederasyonu (EUBC) tarafından Kharkiv kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde 46-49kg sporcumuz Muhammet Ünlü, Macar boksör GaborVirban’ı baştan sona üstün götürdüğü maçta 5-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Toplam 39 ülkeden 270 boksörün katıldığı şampiyona, 24 Haziran’da sona erecek.

📆 20 Haziran 2017 Salı 15:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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