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Ahmet Şimşek Koleji
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Ahmet Şimşek’te yaz dönemi çalışmaları tamamlandı
Ahmet Şimşek’te yaz dönemi çalışmaları tamamlandı

Ahmet Şimşek Koleji ilkokul ve ortaokul öğretmenleri 10-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen yaz dönemi çalışmalarında bir araya gelerek2016-2017 eğitim öğretim yılını değerlendirdiler, yeni dönemin planlamasını yaptılar.

“Mükemmeli yakalama çabasındayız.”

Yaz dönemi çalışmalarının verimli olduğunu belirten Ahmet Şimşek Koleji İlkokul-Ortaokul Müdürü Hasan Delikenli yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Öğretmenlik yaşama ve yaşatma sanatıdır. Yaşadığını söyleyen, söylediğini yaşayanlar gerçek öğretmenlerdir. Biz bu birikimi aşkla paylaşıyoruz. Yaz dönemi programımız sırasında gerçekleştirdiğimiz brifing ve değerlendirme toplantılarında yıl içinde katıldığımız yarışmaları, gezileri, sergileri, öğrencilerin okuduğu kitap sayılarını, sınavlarda alınan başarıları, zümrelerin yaptığı orijinal uygulamaları, portfolyo sunumlarını, yıl sonu sınıf gösterilerini, veli toplantılarını değerlendirdik. Yıl içerisinde karşılaştığımız sorunları inceledik, çözüm yollarını araştırdık. Sorunlu öğrencileri kazanma adına neler yapılması gerektiğini konuştuk. Zümrelerin eğitim öğretim yılı için koydukları hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını değerlendirdik. Öğrencilerin Yetenek akademisi ve kulüp derslerine katılım oranlarını inceledik ve beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını görüştük. 2017-2018 eğitim öğretim yılında idareden beklentilerin neler olduğunu belirledik. Bizler hiç bitmeyen meslek aşkımızla, gelecekyıllar için daha mükemmeli yakalamaçabasındayız.”

📆 20 Haziran 2017 Salı 15:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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