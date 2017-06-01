Minik cimnastikciler kamp’ta

Kartal Bulvarspor Cimnastik Kulübü sporcularının, fiziksel ve sosyal gelişimini hedeflediği kamp sona erdi. Kartal Bulvarspor Stadı Tesislerinde 14-17- Haziran tarihleri arasında günde 3 antrenman programının uygulandığı oyun, eğlence ve yarışmalarla renkli hale gelen kampta sporcular ailelerinden ayrı kalma psikolojisini aşmaya çalışırken, sorumluluklar alarak düzenli ve tertipli yaşam kurallarını da öğrendiler.

Başantrenör Çisem Şahin İzmir; Bu ilk kampımızdı, oldukça verimli geçti yarışmacı sporcularımızın fiziksel olduğu kadar sosyal gelişmelerine katkı sağlayacağını düşündüğümüz kampımız çok verimli geçti.