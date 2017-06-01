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Minik cimnastikciler kamp’ta
Minik cimnastikciler kamp’ta

       Kartal Bulvarspor Cimnastik Kulübü sporcularının, fiziksel ve sosyal gelişimini hedeflediği kamp sona erdi. Kartal Bulvarspor Stadı Tesislerinde 14-17- Haziran tarihleri arasında günde 3 antrenman programının uygulandığı oyun, eğlence ve yarışmalarla renkli hale gelen kampta sporcular ailelerinden ayrı kalma psikolojisini aşmaya çalışırken, sorumluluklar alarak düzenli ve tertipli yaşam kurallarını da öğrendiler.

       Başantrenör Çisem Şahin İzmir; Bu ilk kampımızdı, oldukça verimli geçti yarışmacı sporcularımızın fiziksel olduğu kadar sosyal gelişmelerine katkı sağlayacağını düşündüğümüz kampımız çok verimli geçti. 

📆 20 Haziran 2017 Salı 15:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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