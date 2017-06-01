Büyükada’da, Peace-Art & Love Maıl Art Sergisi

Uluslararası Peace-Art & Love Maıl Art Sergisi Büyükada’da Adalar Kültür Derneğinde Açıldı.

“Mail Art” internet çağında bir nostaljik sanat akımı, zarflarla ilgili bir sanat çalışması… Ülkemizde pek bilinmese de yurt dışında pek popüler olan “Mail Art” sergilerini Türkiye’de birkaç senedir Nihal Güreş düzenliyor. Nihat Güreşin koordinatörlüğünde düzenlenen “Barış, Sanat ve Aşk” temalarını içeren, Japonya’dan Brezilya’ya kadar dünyanın pek çok yerinden sanatçıların posta yoluyla gönderdikleri eserler Uluslararası Peace-Art &Love Mail Art Sergisi Büyükada’da Adalar Kültür Derneği’nde açıldı. Sergi 23 Haziran’a kadar sürecek.

Ressam Nihal Güreş‘in çağrısı posta ile yollanan eserler ilk olarak Portofino Açık Hava Müzesinde sergilenmişti. Daha sonra İstanbul, Midilli, Ayvalık’da düzenlenen sergilere katılan proje şimdi de Büyükada’da Adalar Kültür Derneği‘nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi‘nin organizatörü Nihal Güreş katılımcılara birer “Katılım Belgesi” takdim etti.

Sergiye; Ambassade d’utopia, Michiko Kobayashi, Sinan Güres, Ümmühan Yıldız, Sinclair Scripa, Maya lopez de Muro, Meral Ağar, Şölen Kumru, Nebihe Göl, Sabine Reginiar, Serdar Güres, Esin Küçüktatıl, Ümmet Karaca, Ahmet Zaglul, Rana Sirkecioğlu, Emine Kahvecioğlu, Pervin Özen, Özden Başsavcı, Nermin Göktepe, Özlem Seyhun, Robin Chuter, Fernando Calhau, Gülsün Karadayı, Renata Di Palma, Aylin Dönmez, Dimitra Papandreu, Tiina Kainulainen, Günseli Yetkin, Banu Devrim, Bratt Pott, Martina, Derya Avcı, Andreas Kuntner, Giovanni Strada, Renata Strada, André Robèr, Emine Alışık, Fikri Demirbaş, Nazan Akpınar, Lilian Pacheco, Oktay Kapdan, Petela Pavlidou,Vahit Akan, Etkin Çelikmutlu, Nihal Güres, Roberta Savolini, Tuğrul Çalış, İsmet Arslan, Muhip Süeltürk, Martin Jimenez, Ryusuko Cohen, Moan Lisa, Jon Foster, Ayten Merki Özgökçen, Mahmut İzgören, Jale Palamutcu, Meltem Aktaş adlı sanatçılar katıldı.

Türkçeye “Posta Sanatı” diye çevirebileceğimiz “Mail Art” çok eskilere dayanıyor. 20. yüzyılın başında Fütüristler, Sürrealister, Dadalar bazı Mail Art tekniklerini kullandılar. Mail Art; pullar, plastik mühürler, kolaj, elle yapılmış kağıt çalışmaları, tipografiler, materyaller, objeler, fotoğraflar, taslaklardan oluşur. Mail Art sınırsız özgürlüğü ve tüm dünyada insan haklarını savunur. Dünyadaki kolleksiyonerler resim sanatının nadide birer örneği olabilecek güzellikte çizimler ile, kolajlar ile yapılan bu sanatın eserlerini topluyorlar. Bazen kara kalem, bazen renkli harika resimlerle süslü zarfları toplayan kolleksiyonerler gün geçtikçe çoğalıyor.