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Rusya Vize İşlemlerinde Mikro Vize Danışmanlık Ayrıcalıkları
Rusya Vize İşlemlerinde Mikro Vize Danışmanlık Ayrıcalıkları

Avrupa vatandaşı olunmadığı takdirde Avrupa ülkeleri üzerinden vize işlemleri yapılırken çeşitli belgeler ve seyahat içerisinde ne şekilde gezileceği hakkında konsolosluklar tarafından birçok belge talep edilmektedir. Avrupa ülkelerine göre vize konusunda çeşitli kolaylıklar sunmakta olan Rusya devleti üzerinden vize işlemleri farklı seçenekler dahilinde ilerlemektedir. Rusya üzerinden kolay vize alımı için ise Rusya vizesi işlemlerinde mikro vize danışmanlık ayrıcalıkları ile daha kolay bir şekilde işlemlerinizi yapabilmeniz mümkündür. Danışmanlık merkezi hizmet sunmakta olduğu kolaylıkları müşterilerine www.mikrovize.com üzerinden sunmaktadır. Site üzerinden vize hakkında ne şekilde işlem yapılması gerektiği ve size ne gibi kolaylıkların sunulmakta olduğu hakkında bilgi alabilmeniz mümkündür.

Vize işlemleri sırasında seyahat için gerekli belgeler arasından otel rezervasyonları, belirli bir miktar para ve uçak biletleri gibi ayrıntılar talep edilmektedir. Bu gibi ayrıntıları belirli bir düzen içerisinde hazırlayabilmeniz için uzun bir zaman bu iş ile ilgilenmeniz gerekmektedir. Bu yüzden Rusya vizesi yetkili başvuru merkezi mikro vize danışmanlık ile bu işlemleri kolay bir şekilde hızlandırabilirsiniz. Danışmanlık merkezi sizin için gerekli belgeleri sunmuş olduğunuz talimatlar doğrultusunda hazırlamakta ve daha sonrasında ise konsolosluğa sunmaktadır. Tüm bu işlemler hakkında bilgi alabilmek için www.mikrovize.com sitesini ziyaret edebilmeniz mümkündür. Vize işlemlerinden daha sonrasında gideceğiz şehirler hakkında da tecrübeli kişiler tarafından tavsiyeler alabilmeniz mümkündür.

Rusya vizesi işlemlerinden bir danışman dahilinde işlemlerin yapılması vizenin süresini de hızlandırmaktadır. Vize için gerekli tüm belgelerin ne şekilde hazırlanması ve ne gibi bir süreç izlenmesi gerektiği hakkında uzman ve tecrübeli danışmanlar hizmet sunmaktadır. Mikro vize danışmanlık hizmeti ile direk bir şekilde iletişim kurulabilmesi için 0212 709 27 96 telefon numarası ile direk bir şekilde iletişim kurulabilmesi mümkündür. Bunun haricinde pasaport ve vize işlemleri hakkında ne gibi kolaylıklar sunulmakta olduğunu ise www.mikrovize.com üzerinden kolay bir şekilde inceleyebilmeniz için gerekli bilgilendirmeler sunulmaktadır. Konsoloslukların yapmış oldukları açıklamaları ise danışmanlık merkezinin sitesi üzerinden hızlı bir şekilde takip ederek güncel haberlerden kolay bir şekilde haberdar olabilmenize de olanak sunulmaktadır.

📆 19 Haziran 2017 Pazartesi 15:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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