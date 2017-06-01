Kartal’da Ramazan, Yunus Emre Camiinde güzel yaşanıyor

İstanbul’un Kartal ilçesi Uğur Mumcu Mahallesindeki Yunus Emre Camii’nde Ramazan boyunca iftar sofrası kuruluyor. 3 yıldır düzenlenen iftar programları; mahalle sakinleri, camii cemaati ve hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleşiyor. Teravih namazı için çevre ilçelerden cemaat geliyor.

ÇOCUKLARA DONDURMA

Ayrıca camide her akşam teravih namazı sonrası 150 civarında çocuğa dondurma, meyve suyu ve kek ikram ediliyor. Böylece, çocukların camiye alışması ve cemaat kültürünü benimsemesi hedefleniyor.

HADİS SAYESİNDE

Geleneksel hale gelen iftar sofralarıyla ilgili bilgi veren Yunus Emre Camii İmam Hatibi Mehmet Pervane, “Kim bir Müslüman kardeşine iftar vakti yemek yedirirse, onun sevabı kadar da kendisine sevap yazılır. Yemek yedirdiği kimselerin sevabından da hiçbir şey eksilmez” Hadis-i Şerifinden yola çıkarak böyle bir hayır geleneği başlattıklarını söyledi.

SAHİP ÇIKILIYOR

Mahalle sakinlerinin iftar sofralarına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Mehmet Pervane, “Birlik ve beraberliğimiz adına çok hayırlı bir birliktelik olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de büyük vakıfların dışında, kendi imkanları ile cami cemaati ve hayır sahibi dostları bir araya getirerek, her gün büyük çapta iftar veren camilerimizin sayısının çok az olduğunu biliyoruz. İftar sofralarını sahiplenen ve ayakta tutan hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.