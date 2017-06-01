Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Eğitim, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Kartal’da Ramazan, Yunus Emre Camiinde güzel yaşanıyor
Kartal’da Ramazan, Yunus Emre Camiinde güzel yaşanıyor
Kartal’da Ramazan, Yunus Emre Camiinde güzel yaşanıyor

İstanbul’un Kartal ilçesi Uğur Mumcu Mahallesindeki Yunus Emre Camii’nde Ramazan boyunca iftar sofrası kuruluyor. 3 yıldır düzenlenen iftar programları; mahalle sakinleri, camii cemaati ve hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleşiyor. Teravih namazı için çevre ilçelerden cemaat geliyor.

ÇOCUKLARA DONDURMA

Ayrıca camide her akşam teravih namazı sonrası 150 civarında çocuğa dondurma, meyve suyu ve kek ikram ediliyor. Böylece, çocukların camiye alışması ve cemaat kültürünü benimsemesi hedefleniyor.

HADİS SAYESİNDE

Geleneksel hale gelen iftar sofralarıyla ilgili bilgi veren Yunus Emre Camii İmam Hatibi Mehmet Pervane, “Kim bir Müslüman kardeşine iftar vakti yemek yedirirse, onun sevabı kadar da kendisine sevap yazılır. Yemek yedirdiği kimselerin sevabından da hiçbir şey eksilmez” Hadis-i Şerifinden yola çıkarak böyle bir hayır geleneği başlattıklarını söyledi.

SAHİP ÇIKILIYOR

Mahalle sakinlerinin iftar sofralarına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Mehmet Pervane, “Birlik ve beraberliğimiz adına çok hayırlı bir birliktelik olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de büyük vakıfların dışında, kendi imkanları ile cami cemaati ve hayır sahibi dostları bir araya getirerek, her gün büyük çapta iftar veren camilerimizin sayısının çok az olduğunu biliyoruz. İftar sofralarını sahiplenen ve ayakta tutan hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

📆 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

BAĞLANTILAR

belediyesi Spor kartalda merkezi kadikoy Sancaktepe parti tuzla şimşek chp kartal yardim Altinok mac meclis huseyin turkiye gunu sultanbeyli kartalspor ahmet cocuk yazici pendik ziyaret GÜNCEL istanbul kaza baskan proje ak mehmet Eğitim koleji anma yeni baskani oz maltepe mutlu Sağlık sadi universitesi futbol Belediye