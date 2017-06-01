Kartal’daki hastaneler komşu ilçelere mi gidiyor?

Hastanelerin çevre ilçelere taşınması kararına Kartal halkından büyük tepki!..

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar gereği, Yavuz Selim Devlet Hastanesinin de Tuzla’ya, Yakacık Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin de Sultanbeyli’ye taşınma kararının alındığı haberi Kartal halkında infial uyandırdı.

Konuyu sosyal medyada ilk önce Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Soner Eker gündeme getirdi. Ardından duyarlı Kartal halkı tepkisini arttırmaya devam etti.

Vatandaşlar bu kararı alanların bir kez daha düşünmelerini istedi. Bu kararların duyulmasının ardından vatandaşlarla birlikte Kartal’daki 20 Mahalle Muhtarı konuyu Başbakan ve Cumhurbaşkanına ileteceklerini belirttiler. Bu alınan kararların özel hastanelere büyük rant sağlayacağını ifade eden vatandaşlar, göz göre göre Kartal’ın içini boşaltıyorlar ama buna asla müsaade etmeyeceğiz diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Halk sağlığını yakından ilgilendiren ve Kartal halkını tedirgin eden bu olumsuz gelişmelere yönelik hükümeti temsil eden Ak Parti İlçe Teşkilatından her hangi bir açıklama yapılmazken, gazetemiz adına konuyu araştırarak elde ettiğimiz bilgiyi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Hastane binalarının eski olması yenilenmeyi gerektiriyor.

Konuyla alakalı Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre; Hastanelerin mevcut binalarının çok eski olması ve günümüz şartlarına cevap verememesi sebebiyle yenilenme yapılacağı belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından 9 – 10 – 11 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen İstanbul İl Sağlık Yatırımları Değerlendirme Toplantısında bu konular görüşülerek gerekli planlamalar yapıldı. Belediye başkanlarının da davetli olarak katıldığı bu toplantıya Kartal Belediyesini temsilen ne başkan nede başkan yardımcısının katılmadığı da vurgulandı.

Poliklinik hizmetleri Kartal’da devam edecek lakin yataklı hasta hizmeti ve ameliyathane gibi birimler yeni binalar yapılıncaya kadar yakın çevredeki hastanelerden sağlanacak. Kartal’da yapımı devam eden Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi de yakın bir zamanda tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak.

Yavuz Selim Devlet Hastanesinin yıkım kararı var.

Yavuz Selim Devlet Hastanesinin yıkım kararı var. Hastanenin teknik alt yapısı bitik durumda, yıkım kararı olduğu içinde hiçbir tadilat yapılamıyor. Yapılmak istense de statiği mühendislik açısından uygun görülmüyor. Asansörler eski arızalı, kazan dairesinin çalışamaz durumda olduğu, yangın merdiveninin yetersizliği gibi tüm bu olumsuz veriler toplu olarak değerlendirildiğinde Taş ocakları poliklinikler yerinde kalmak kaydıyla Kartal merkezdeki istasyon yanında bulunan Yavuz Selim Devlet Hastanesinin binası yıkılıp yerine poliklinik hizmeti veren yeni bir bina yapılacak. Yeni binalar yapılana kadar da sağlık ekibi de Tuzla Devlet Hastanesine gidecek.

Yavuz Selim Devlet Hastane yeni binasının yapılması için düşünülen nokta ise sahil bandında Pendik Kartal arasındaki veterinerlik arazisinde planlandığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında bu veterinerlik arazisi üzerine Yavuz Selim Devlet Hastanesinin yapılması için gerekli girişimlerin başlatıldığı açıklandı.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’de Sultanbeyli’ye gidiyor!

Kartal Yakacık Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ninin durumu da değişiklikler yapılacak. Mevcut bina zaten çok eski ve yetersiz olduğu için bu iki birim Sultanbeyli Devlet hastanesi ile birleştirilecek. Fakat Yakacık’taki mevcut binada sadece poliklinik hizmeti verilecek. Yataklı hasta hizmeti ve ameliyathane gibi birimler yer almayacak.

Yakacık’ta bulunan mevcut alan sit alanı olduğu için inşaat izni verilmiyor. Hastanenin fiziki şartları da çok kötü, bu sebeplerden dolayı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Sultanbeyli Devlet Hastanesi ile birleştirilecek” şeklinde açıklama yapıldı.

Kartal Haber Merkezi

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