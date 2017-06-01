Ödüller Sahipleriyle Buluştu

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2016-2017 eğitim öğretim yılı ödül törenini gerçekleştirdi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapılan ödül töreninde; Akademik başarı, Edebiyat, Teknoloji, Resim, Spor ve Aşçılık alanında yapılan: Uluslararası, Türkiye ve İstanbul İl şampiyonalarında derece alan öğrenciler altınla ödüllendirildi.

Törene; Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık ASLAN, Kartal SYD Vakfı Müdürü Hüseyin ÖZKUL, Eğitim Bir Sen 4 Nolu Şube Başkanı Talat YAVUZ, Kartal İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yıldırım DEMİRCİ, Tuncay ORUÇ, Mine HAYTA, Dursun TEYRAN, Bahtiyar ÇAKMAK, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ertan SAYGIN, okul müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Törene Kartal İMKB Meslek Lisesi 29 derece, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 23 derece, Sabiha Gökçen Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi 18 derece, Hürriyet Anadolu İmam Hatip Lisesi 19 derece, Mehmet Akif Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandığı 9 derece ile damga vurdu.

Törende kısa bir konuşma yapan Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, yaptığı konuşmada çalışma ve başarıları ile Kartal’ın sesini duyuran öğrenci, veli öğretmen ve okul müdürlerine teşekkür ederek; “Bir atasözümüz ‘Marifet iltifata tabidir, iltifatın olmadığı marifet boşa gitmiş bir emektir.’ Diyor. Biz de Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu söze kulak vererek, başarı kazanan öğrencilerimizi ödüllendirmek, diğer öğrencilerimizin de daha çok çalışmasını teşvik etmek amacıyla bu programı düzenledik.” şeklinde konuştu.

201 öğrencinin ödül aldığı törende: Uluslararası yarışmalarda derece yapan öğrenciler bir altın ile Türkiye derecesi yapan öğrenciler yarım altın ile İstanbul derecesi yapan öğrenciler çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Bu öğrencilerden, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Durmuş: “Uluslararası 24 Hauis Puzzle” yarışmasında birinci, Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Taha Yasin Dursun: “Uluslar arası First Robotik” yarışmasında birinci, Fatma Aliye Meslek Lisesi öğrencisi Samyeli İpekoğlu: “World Cump” adlı yarışmada dünya ikinciliği ile altın alan öğrenciler arasında yer aldı.

Burak Bora Anadolu Lisesi öğrencisi Engin Can Özel: Kompozisyon, İMKB Meslek Lisesi öğrencisi Neslihan Şahin: Yemek yarışması, Mehmet Akif Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Akan: Türkiye Kıck Boks şampiyonasındaki birinciliği ile yarım altın alan öğrenciler arasına girdi.

Sahneye tek tek davet edilen başarılı öğrenciler, kazandıkları madalya, kupa ve plaketler ile sahneye çıktı. Protokol mensuplarından ödüllerini alan Kartal’ın Yıldızları çektirdikleri hatıra fotoğrafları ile günü ölümsüzleştirdiler.

Öğretmen ve okul müdürlerinin de plaket ile ödüllendirildiği programda öğrencileri çalıştıran öğretmen, hoca, çalıştırıcı ve antrenörler de başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yıldırım Demirci başkanlığında Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen,” Kartal’ın Yükselen Yıldızları” ödül töreni hatıra fotoğraflarının çekimi ile sona erdi.