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Dünyada elektrikli araç sayısı 2 milyona ulaştı
Dünyada elektrikli araç sayısı 2 milyona ulaştı

Gelişen ve küreselleşen dünyada hayatı büyük ölçüde kolaylaştıran motorlu taşıtların yerini elektrikli araçlar alıyor. Çevreye olan etkilerinin yanı sıra ulaşım maliyetlerinin de azaltılması için ilk kez 1997 yılında Japonya’da üretilmeye başlanan elektrikli araçlar son yılların gözdesi haline geldi.

Medya takip ajansı PRNet, dünyada elektrikli araç kullanımı ile ilgili medya araştırması gerçekleştirdi.  Uluslararası Enerji Ajansı’nın  “Küresel Elektrikli Araç Rapor”undaki bilgilere göre; araç sayılarındaki artışın bir diğer önemli sebebi de hükümetlerin çevreyi korumaya yönelik politikaları ve kullanıldığında enerji verimliliğindeki artış olduğu belirtildi. Geçen yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona yaklaşan araç sayısını 2.3 milyonla araç şarj istasyonu takip etti. Avrupa’da ise geçtiğimiz yıl elektrikli araç sayısı 2,9 artış göstermiştir. Dünyada elektrikli araç kullanımını en çok tercih eden ülkeler sırasıyla Çin, ABD ve Norveç olurken; Avrupa’da ise elektrikli araçları en çok tercih eden ülkeler İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık oldu. Yeni nesil araç projeleri olan elektrikli araçlar Türkiye’de de “yerli damgasıyla” üretime başladı. Elektrikli araçlar; Konya, Eskişehir, İzmir ve Elazığ’da toplu taşıma aracı olarak hizmet verirken, Türkiye’de bu araçların kullanımının artması öngörülüyor.

📆 16 Haziran 2017 Cuma 15:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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