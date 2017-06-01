İBB’den yolda kalanlara ücretsiz çekici hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, E-5 ve Tem otoyolu ile köprülerde kaza yapan veya aracı arızalandığı için yolda kalan vatandaşlara ücretsiz çekici hizmeti başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı, E-5 ve Tem otoyolu ile köprülerde meydana gelen kaza ve arıza nedeniyle yolda kalan araçların oluşturacağı yoğun trafiğin önüne geçmek için ücretsiz çekici hizmeti başlattı.

Yoğunluğun yaşandığı lokasyonlarda kalan araçlar, Trafik Kontrol Merkezi’nde görülüyor. Burada 7/24 esasına göre görev yapan 55 kişi, kaza yapan ya da arızalanan aracı, İstanbul’un 16 noktasında hazır bekletilen zabıta ekiplerine bildiriyor.

Otomobil ve minibüs gibi küçük araçlar için 12 kayar kasalı çekici ile otobüs ve kamyon türü büyük araçlar için ise 4 vinci hazır bekleten zabıta ekipleri, en yakın noktadan hareket ederek, yolda kalan araçlara müdahale ediyor.

Olay yerine polis ekipleriyle intikal eden zabıta ekipleri, yolda kalan araçları ücretsiz şekilde uygun bir noktaya çekerek, trafiğin akışını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Amiri Mustafa Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, E-5 ve Tem otoyolu ile köprülerde yolda kalarak trafik akışını yavaşlatan araçların aynı hat üzerinde müsait olan en yakın ve güvenli alana bırakılmasını sağladıklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla başlatılan uygulamada, yolda kalan araçları kamu hizmeti gereği hiçbir ücret almadan uygun yere çektiklerini aktaran Ekinci, “Ana arterler, E-5, E-6 ve köprülerin üzerinde arızalanan veya kaza yaptıkları için yolda kalan araçları en uygun yere çekme hizmeti veriyoruz.” dedi.

Ekinci, Karayolları Trafik Kanunu’na göre yolda kalan araçları çekme yetkisi Emniyet Müdürlüğünde olduğu için İstanbul’da başlatılan “ücretsiz çekici hizmetini” emniyet birimleriyle koordineli şekilde yürüttüklerini anlatarak, “Emniyet ayağı bakımından çekicilerimizin yanında birer polis bulunmaktadır. İBB Ulaşım Koordinasyon Daire Başkanlığımızın Trafik Kontrol Merkezi’nde İstanbul’un güzergahları 7 gün 24 saat kameralarla izleniyor. Burada yolda kalan araçlar tespit edildiğinde hemen çekicilerimize bildiriliyor. Ekiplerimiz de hızlı bir şekilde müdahale ederek, yolda kalan araçları çekerek, trafik akışını sağlamaya çalışıyorlar.” diye konuştu.

Avrupa Yakası’nda 8, Anadolu Yakası’nda 6 olmak üzere 16 noktada 12’si kayar kasalı çekici ve 4 vinç aracılığıyla ücretsiz çekici hizmeti sunulduğunu dile getiren Mustafa Ekinci, sözlerini şöyle tamamladı:

“İBB Zabıta ekipleri, İstanbul’da trafik akışının en yoğun olduğu lokasyonlarda İstanbulluların rahatı, güvenliği ve huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu amaçla Avrupa yakasında; Haliç, Maslak, Şirinevler, Küçükçekmece, Mahmutbey gişeler, Hal Kavşağı, Beylikdüzü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Küçükçekmece (vinç) ve Selimpaşa (vinç) ile Anadolu yakasında Kavacık, Bostancı Kavşağı, Çamlıca gişeler, Kartal, Kurtköy gişeler (vinç) ve Ümraniye Tepeüstü (vinç) gibi yerlerde araçlarımız hazır bekliyor. Buradaki ekiplerimiz, yolda kalan araçları en müsait yere alıp trafiğin akışını sağlıyor. Amaç, yolun kapanmasını ve trafik yoğunluğunu önüne geçmektir.”