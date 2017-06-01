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CHP’li milletvekili Enis Berberoğlu hakkında tutuklama kararı
CHP’li milletvekili Enis Berberoğlu hakkında tutuklama kararı

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada 25 yıl hapse çarptırıldı.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın 14. Ağır Ceza mahkemesinde görülen MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, CHP’li Enis Berberoğlu’nu “Siyasi askeri casusluk maksadıyla devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Can Dündar ve Erdem Gül için ise dosyanın ayrılmasına ve yargılanmalarına devam edilmesine karara verdi.
Enis Berberoğlu’nun adliyede cezaevi işlemleri devam ediyor.

📆 14 Haziran 2017 Çarşamba 16:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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