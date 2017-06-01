CHP’li milletvekili Enis Berberoğlu hakkında tutuklama kararı

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada 25 yıl hapse çarptırıldı.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın 14. Ağır Ceza mahkemesinde görülen MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, CHP’li Enis Berberoğlu’nu “Siyasi askeri casusluk maksadıyla devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Can Dündar ve Erdem Gül için ise dosyanın ayrılmasına ve yargılanmalarına devam edilmesine karara verdi.

Enis Berberoğlu’nun adliyede cezaevi işlemleri devam ediyor.