SGK’ya borçlu işveren ve sigortalılara yeni bir fırsat

SGK İstanbul İl Müdürü Göktaş, SGK’ya borçlu işveren ve sigortalılara yeni bir fırsat çağrısında bulunarak, “Gelin, 7020 sayılı yasa ile borçlarımızı yapılandıralım daha kolay ve esnek ödeme imkanlarıyla avantajlardan yararlanalım” dedi.

Göktaş, son başvuru tarihi 30 Haziran 2017 olan 7020 Sayılı Yapılandırma Yasasına ilişkin bilgi verdi. Yapılandırmanın kapsadığı borçları anlatan Göktaş, “31 Mart 2017 tarihinden önceki aylara ait olup 31 Ağustos 2017 tarih ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, Ek 5 ve Ek 6 prim borçları emeklilik keseneği, kurum karşılığı ve ek karşılık primi, 2925 sayılı kanun kapsamındaki tarım sigortalılarının prim borçları, asılları ödenen alacakların ödenmemiş fer’ileri, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 31 Mart 2017 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresi olan 31 Ağustos 2017 tarihi sonuna kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları, 31 Mart 2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve kanunun yayımı tarihinden önce (27.05.2017) tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, işverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle tahakkuk ettiği halde anılan 27 Mayıs 2017 tarihi itibariyle ödenmemiş olan rücu alacakları kapsıyor” dedi.

Borçluların, kapsama giren kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için işverenler tarafından E-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerektiğini ifade eden Göktaş, “Primini kendi ödeyen 4/a ve 4/b ( Bağ-kur) sigortalılarımız ise elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, 30 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen; posta veya 30 Haziran 2017 saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir” ifadelerini kaydetti.

Yapılandırma ile sağlanan avantajlar

Sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalıların geçmiş dönem borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, borç asıllarına ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) uygulanacağından ekonomik olarak daha uygun imkanlarda ödeme kabiliyetine kavuşacaklarını kaydeden Göktaş, “Aynı zamanda birikmiş borçlara taksitle ödeme seçeneği getirildiğinden, ilgililer kolay ödeme imkanına sahip olabilecektir. Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenlerimiz; prim teşviklerinden yararlanmaya devam edebilmekte, borçlularımıza uygulanması gereken icra işlemleri durdurulmakta, ilk taksitin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilmektedir. Prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayanlar, borçlarını yapılandırmaları halinde eş ve çocukları ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayacaklardır” açıklamasında bulundu.