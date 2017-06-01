Kadıköy trafik tescil bürosunun hizmet anlayışı ve hizmet birimleri

Toplu yaşamları da bir mecburiyet olan, YAŞAMAK İÇİN, HİZMET ALMAK VE HİZMET VERMEK ihtiyacı, hayatın olmazsa olmazlarının başında gelmektedir.

Eğer yaşadığımız çevrede Sağlıklı, Huzurlu ve Mutluysak, Herkesin Hizmet anlayışı ile ilgili gereken kuralları benimseyip UYUMLU HİZMET bilincinin uygulanmasından doğan sonuçlarından biridir.

Hal böyle olunca, günlük yaşantımızda gerekliliği olan bazı ihtiyaçlarımızı karşılamak için gerek Özel gerekse Resmi HİZMET birimlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle; Bugünkü konumuzu ÇOĞUMUZUN olmazsa olmazı olan SÜRÜCÜ BELGESİ alımı ve yapılan işlemler olarak paylaşmak istedim.

Bilindiği gibi sürücü belgesi almak için, Sürücü Kurslarına başvurulup belli bir süre eğitim alınır ve alınan eğitim sonrasında yapılan sınavları başaranlara sürücü belgesi SERTİFİKALARI verilir.

Sürücü kurslarından alınan belgelerin yanısıra, gerekli olan diğer belgelerde tamamlanıp sürücü belgesi almak üzere Trafik Tescil Birimlerine gidilmesi de zorunludur.

Ancak, öncelikle Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden kendimize uygun gün ve saat için Trafik Tescil birimlerinden randevu alınması gerekiyor.

Ve, sürücü belgemizi almak üzere randevu aldığımız Trafik Tescil Bürosuna gidiyoruz, bende, yapılan işlemleri ve verilen hizmetleri yerinde görmek üzere, GÜLERYÜZLÜ, KİBAR VE HIZLI hizmet verildiğini duyduğum KADIKÖY TRAFİK TESCİL BÜROSUNA işlem yapmak üzere gelen bir vatandaş gibi gidip yapılan işlemleri yerinde görmek istedim.

Gittim çalışmaları yerinde tarafsız bir gözle izledim.

Trafik Tescil Bürosunun bulunduğu çok katlı binanın ilk katları Trafik tescil ve sürücü belgesi hizmetleri için tahsis edilmiş. İlk kat Sürücü belgesi işlemlerinin yapıldığı geniş ve temiz bir SALON, Sürücü belgesi işlemleri yaptıracak olanlar için oldukça fazla sayıda ve düzenle monte edilmiş rahat koltuklar yerleştirilmiş, Herkes oturabiliyor.

Oturma yerlerinin tam karşısında ŞEFFAF, net görüş alanı içerisinde işlemleri gerçekleştiren düzgün yerleştirilmiş bilgisayarlı masalarda Temiz üniformaları ile kibar, güler yüzlü işlerini severek yapan görevli polisler.

İnsanlar randevu sırasına göre görevlilerin masasına giderek oturuyor işlemlerini rahatça yaptırıyor ve gönül rahatlığı ile bürodan ayrılıyor.

Esas olanda, HERKESİN belli işlemlerini yaptırmak için gerek özel, gerekse Resmi birimlerden rahat ve huzur içinde HİZMET ALMALARIDIR. Bu rahatlık ve kolaylık bir özlem değilde mecburiyet olmalıdır.

Netice olarak, temennimiz odur ki; Böyle rahat, düzenli ve hızlı HİZMET alınabilecek birimlerin daha da çoğalmasıdır. Bizlere de çalışmalarını yakından izlediğim Kadıköy Trafik Tescil bürosu Amiri ve çalışma arkadaşları ile Görevlerini bu anlayışla yapan bütün hizmet birimlerini KUTLAMAK düşüyor.

S a y g ı l a r ı m l a

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