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İstanbul Boğazı’nın turkuaz rengi çok ilgi çekti
İstanbul Boğazı’nın turkuaz rengi çok ilgi çekti

İstanbul Boğazı’nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan manzara vatandaşları adeta mest ederken, eşsiz güzellik havadan görüntülendi.

Son günlerde vatandaşlar İstanbul Boğazı’nın turkuaza bürünmesiyle boğaza bir kez daha hayran kaldı. Sosyal medyadan turkuaz rengine bürünmüş boğaz fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar hayranlıklarını dile getirdi. İstanbul Boğazı’nın turkuaza bürünmüş hali ise havadan görüntülendi. Görüntülerde boğazın eşsiz manzarasına bir de turkuaz rengi ekleniyor. Eşsiz manzara gemilerin geçişi ile adeta bir tabloyu anımsatıyor. İzleyenler ise manzara karşısında mest oluyor.

📆 12 Haziran 2017 Pazartesi 19:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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