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Kartal’da Nostaljik Sinema Günleri Devam Ediyor
Kartal’da Nostaljik Sinema Günleri Devam Ediyor

Kartal Belediyesi’nin Kartal Meydanı’nda Ramazan dolayısıyla düzenlediği ‘Nostaljik Sinema Günleri’ kapsamında oluşturulan Açık Hava Sineması’na, Kartallılar yoğun ilgi gösteriyor.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Açık Hava Sineması Günleri ile Kartal Meydanı’nda nostalji yaşatılıyor. 7’den 70’e her yaştan Kartallı vatandaşın ilgi gösterdiği Açık Hava Sineması’nda geçtiğimiz cumartesi günü hava muhalefeti nedeniyle gösterim yapılamadı; ancak Pazar günü havanın da açmasıyla “Olanlar Oldu” adlı sinema filmi sinemasever Kartallılarla buluştu. Açık hava sineması girişinde vatandaşlara ücretsiz olarak patlamış mısır, çekirdek ve gazoz ikram edildi.

 

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı; Ata Demirer,Tuvana Türkay,Ülkü Duru,Salih Kalyon,Recep Renan Bilek’in ise başrollerini paylaştığı ‘Olanlar Oldu” adlı sinema filmi, Kartallılar tarafından bol kahkaha eşliğinde izlendi.

📆 12 Haziran 2017 Pazartesi 19:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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