Kartal’da Nostaljik Sinema Günleri Devam Ediyor

Kartal Belediyesi’nin Kartal Meydanı’nda Ramazan dolayısıyla düzenlediği ‘Nostaljik Sinema Günleri’ kapsamında oluşturulan Açık Hava Sineması’na, Kartallılar yoğun ilgi gösteriyor.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Açık Hava Sineması Günleri ile Kartal Meydanı’nda nostalji yaşatılıyor. 7’den 70’e her yaştan Kartallı vatandaşın ilgi gösterdiği Açık Hava Sineması’nda geçtiğimiz cumartesi günü hava muhalefeti nedeniyle gösterim yapılamadı; ancak Pazar günü havanın da açmasıyla “Olanlar Oldu” adlı sinema filmi sinemasever Kartallılarla buluştu. Açık hava sineması girişinde vatandaşlara ücretsiz olarak patlamış mısır, çekirdek ve gazoz ikram edildi.

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı; Ata Demirer,Tuvana Türkay,Ülkü Duru,Salih Kalyon,Recep Renan Bilek’in ise başrollerini paylaştığı ‘Olanlar Oldu” adlı sinema filmi, Kartallılar tarafından bol kahkaha eşliğinde izlendi.