Ahmet Şimşek: Bizi ömür boyu gururlandırın

Ahmet Şimşek Koleji’nde 31. mezuniyet coşkusu yaşandı. Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi’nden 88 öğrenci, Ahmet Şimşek Ortaokulundan da 96 öğrenci, konferans salonunda düzenlenen muhteşem mezuniyet töreninde unutamayacakları anlar yaşadı. Öğrenciler, törenin sonunda hep birlikte keplerini havaya atarak bir geleneği de yerine getirdi.

Ahmet Şimşek Kolejinde düzenlenen mezuniyet törenine okulun kurucusu Ahmet Şimşek, Genel Eğitim Öğretim Yöneticisi Yasemin Kumral Şimşek, Koordinatörler Tuncay Şimşek, Altay Şimşek, Nilay Şimşek, Yasemin Şimşek, Yıldırım Ahmet Şimşek’le birlikte okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Kepler havaya…

Beden Eğitimi Öğretmeni Ezgi İnceay ve Türkçe Öğretmeni Hüseyin Bayansal’ın sunumuyla gerçekleştirilen mezuniyet töreni, öğrencilerin tören alanına girişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarından sonra da Ahmet Şimşek Ortaokulu birincisi Buket Pehlivan, ikincisi Ata Ulupınar ve üçüncüsü Kaan Çeber ile Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi birincisi Seçilay Kutal, ikincisi Öykü Nur Filiz ve üçüncüsü Simge Erden’e çeşitli ödüller verildi. Ortaokul birincisi Buket Pehlivan ve Anadolu Lisesi birincisi Seçilay Kutal’ın yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam eden törende, bayrak ve flama devir teslimi de gerçekleştirildi. Mezuniyet töreni, diplomaların verilmesi ve keplerin havaya atılmasının ardından iftar yemeğiyle sona erdi.

“Ahmet Şimşek Kolejinden mezun olmak ayrıcalıktır.”

Ahmet Şimşek Ortaokulu Müdürü Hasan Delikenli törende yaptığı konuşmada, “Sevgili öğrenciler sizler bizim geleceğimizsiniz. Atatürk gençleri biz öğretmenlere emanet etti, bizler de onları en güzel şekilde yetiştiriyoruz ve bu ülkeye emanet ediyoruz. Biz bu yuvada Cumhuriyetimize, bayrağımıza, Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı iyi insanlar yetiştirmek için emek veriyoruz. Ahmet Şimşek Koleji’nden mezun olmak ayrıcalıktır. İnşallah rüzgar yelkeninize göre olur ve hedeflerinize ulaşırsınız. Sizleri yürekten kutluyorum” dedi.

“19 Mayıs ruhunu hissedin.”

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Müdürü Bora Esin de konuşmasında şunları söyledi; “Sevgili gençler, bu gün mezun oluyorsunuz. Artık kuşlar gibi özgür kalacaksınız. Özgürlüğünüzü ve farklılığınızı korumanızı istiyorum. Bunlar sizin en önemli zenginliğinizdir. Hayat devam ettikçe karşınıza engeller çıkacaktır. Kendinizi en zayıf, yorgun ve çaresiz hissettiğiniz anda direnmekten asla vazgeçmeyin. Hata yapmaktan korkmayın. Hata yapmak öğrenmenin en kısa ve doğru yoludur. Hata yapmayan insan asla öğrenemez. Kendinize güvenin, aklınız size yol gösterecektir. En önemlisi de birlik ve beraberlik içerisinde olun. Unutmayın ki, birlikten kuvvet doğacaktır. En zor anınızda 19 Mayıs ruhunu hissedin. İhtiyacınız olan kuvvet, Atatürk’ün de dediği gibi, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Bu kan sizlerde olduğu sürece başaracaksınız. Yolunuz açık olsun.”

“Sizleri en iyi şekilde yetiştirdik.”

Ahmet Şimşek Koleji Genel Eğitim Öğretim Yöneticisi Yasemin Kumral Şimşek ise, “Hepiniz bu harikulade güne hoş geldiniz. Senelerce çok büyük emekler verildi ve harika bir hasat zamanı geldi. Hiçbir emek karşılıksız kalmaz. Bu gemi, çok büyük sorumluluklar üstlenerek, onların üzerine titreyerek, hayata daha iyi hazırlayarak, olabilecek en iyi öğretmenleri arayarak, her konuda çok emek verilerek gidiyor. Eminim sizler de, hayatınızın her safhasında sizlere verdiğimiz büyük sorumlulukları omuzlarınıza alarak yolunuza devam edersiniz ve hangi mesleği yaparsanız yapın, en iyisini yapacak harika insanlar olursunuz. Biz buna eminiz. Çünkü sizleri en iyi şekilde yetiştirdik. Sizlere güveniyoruz, gözlerinizden öpüyoruz. Her şey gönlünüzce olsun” dedi.

“Başarılı olun ve bizi ömür boyu gururlandırın.”

Ahmet Şimşek ise büyük tezahürat eşliğinde çıktığı kürsüden konukları selamlayarak, “Canımızdan çok sevdiğimiz öğrencilerimiz. Bu gün hep birlikte mezuniyet mutluluğunu, sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Kolejimiz, çağın gereklerini yerine getirerek ve bütün imkanları kullanarak sizleri mükemmel bir şekilde yetiştirdi, ne mutlu size. Sizler de sabırla çalıştınız, emek verdiniz ve nihayet bizleri gururlandırdınız. Sizler de iyi çalışmanız ve iyi yetişmeniz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Çünkü, vatanın ve ailelerinizin size ihtiyacı olduğunu anladınız. Türklüğün dünyaya tanıtılması gerektiğini idrak ettiniz. Ne mutlu size, ne mutlu sizin gibi üstün zekalı ve yetenekli evlatlarımıza. Çıktığınız yol açık olsun, aydınlık, ferah ve uğurlu olsun. Atatürk, ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek sizlersiniz’ ve ‘Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur’ sözlerini hep haykırmıştır. Atatürk’ün çizdiği yol, hayatınız boyunca sizin yolunuz olacaktır, bunu unutmayın. Yurdumuzu muasır medeniyetler seviyesine sizler yükselteceksiniz. Sizlere inancımız ve güvenimiz tamdır. Allah sizlere büyük işler ve büyük devlet adamlıkları nasip etsin. Bundan sonra da memlekete faydalı iyi insanlar olarak yetişmenizi diliyoruz, haklarımızı helal ediyoruz. Başarılı olun ve bizi ömür boyu gururlandırın” dedi.