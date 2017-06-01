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Adalar’da izinsiz kamp yapanlara polis operasyon düzenledi
Adalar’da izinsiz kamp yapanlara polis operasyon düzenledi

İstanbul Adalar ilçesindeki Burgazada’da polisin düzenlediği hava destekli baskında izinsiz çadır kurup kamp yaptıkları ileri sürülen 57 kişi gözaltına alındı.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burgazada bölgesinde Madam Martha Koyu olarak bilinen ormanlık alanda bazı kişilerin izinsiz çadır kurup kamp yaptıkları ve ormanlık alana zarar verdikleri gerekçesi ile bölgeye hava destekli operasyon düzenledi. Dün sabah saatlerinde yapılan ve havadan helikopterin destek verdiği operasyonda, 80 personelle kamp alanını kuşatan polis, 34 çadıra el koydu. Çadırlarda bulunan toplam 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi. SİT alanı ilan edilen koyda 34 çadırda yapılan incelemelerde 37 kişi hakkında Orman Kanununa muhalefetten işlem yapılırken, 54 kişiye ise Orman Kanuna göre idari para cezası verildiği öğrenildi.

📆 11 Haziran 2017 Pazar 19:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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