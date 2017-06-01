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Kartal Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Toplum » Kadıköy’de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır 29 yaralı
Kadıköy’de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır 29 yaralı
Kadıköy’de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır 29 yaralı

Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 29 kişi yaralandı.

Kaza, Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs son durağında 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son durağa yolcu indirmek için yanaşan bir metrobüs ile buradan yolcu alarak hareket eden başka bir metrobüs, son duraktaki virajı alamayarak kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3’ü ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı.

Kazada metrobüs sürücülerinden biri araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için uzun süre çaba sarf etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkışan sürücü yerinden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin incelme başlatıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre durdu. Vatandaşlar metrobüslerden inip yürüyerek duraklara ulaşmaya çalıştı. Yapılan çalışmaların ardından kaza yapan araçlar çekilirken, seferler normale döndü.

📆 11 Haziran 2017 Pazar 18:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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