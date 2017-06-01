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Pendik Esenler Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi 1. Arapça Şenliği
Pendik Esenler Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi 1. Arapça Şenliği

Pendik Esenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu 1.ARAPÇA ŞENLİĞİ Şehit Adil Büyükcengiz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin konferans salonunda düzenlendi.

İlki düzenlenen ŞENLİK’ te yok, yoktu. Tamamı Arapça olan program, tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, şarkılar ve “ Arapçayı Neden Öğrenmeliyiz?” & “ Veda Hutbesi” oratoryoları ile katılımcıların beğenisini topladı. Ayrıca, salonun fuaye bölümünde öğrencilerin hazırladığı Arapçaya dair el ürünleri, performans ödevleri, mini kitap fuarı ve hat sergisi misafirlerin yoğun ilgisini gördü. 150 kişilik dev kadro ile gerçekleşen programa TRT Arapça ve İ.B.B. Medya A.Ş. nin yanısıra yerel radyo ve gazetelerden Mesaj FM, İlçem Gazetesi ve Kartal Gazetesi de davet edildi. İ.B.B. Medya A.Ş.’nin çekim yaptığı programa “ Neden Arapça Öğrenmeliyiz?” oratoryosu damga vurdu.

Programa bölge milletvekilleri, Pendik Belediye başkan ve yardımcıları, İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri, İmam Hatip Okulu Müdürleri ve İlçe protokolü ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Okan Üniversitesi ve 29 Mayıs Üniversitesi de davet edildi. Programa mazeretlerinden dolayı katılamayan davetliler telgraflarıyla başarı dileklerinde bulundu. T.B.M.M. Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN’ın telgrafı büyük alkış topladı.

Ayrıca ŞENLİK sonunda, yıl boyunca çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve onları hazırlayan öğretmenlere Okul Müdürü Muhammed Kerem ÖNCEL, İlçe Müftüsü Mehmet YAMAN ve protokol misafirleri tarafından ödülleri verildi. Hatıra fotoğrafı çekilerek sonlandırılan program, Pendik Esenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Arapça Proje Okulu olma yolunda hazır olduğunu göstermiş oldu.

📆 10 Haziran 2017 Cumartesi 11:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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