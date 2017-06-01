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Kartal Belediyesi’nde Esas Holding plan tadilatı geri çekildi
Kartal Belediyesi’nde Esas Holding plan tadilatı geri çekildi

CHP’li Kartal Belediyesi’nde geçtiğimiz yıl mecliste yaşanan yoğun tartışmalarla Ak Parti ve bazı CHP’li meclis üyelerinin oyu ile iki kez red edilen ancak, belediye başkanı Altınok Öz’ün tartışmalı bir şekilde üçüncü kez meclisten geçirdiği, ancak İBB tarafından red edilerek geri gönderilen Esas Holding’e ait plan tadilatı dosyası, yeniden görüşülmesi beklenen Kartal Belediye Meclisi’nde geri çekildi.

İLÇE BAŞKANI SERT ÇIKTI

Meclisten önce yapılan Grup toplantısına başkanlık yapan CHP İlçe Başkanı Erdal Kıskanç, “dosya ile ilgili kendisine haber verilmemesine sert tepki göstererek ” Bana neden haber verilmedi, bu gün duydum. Bu konuda disipline gitmiş arkadaşlarımız var. İl Başkanıyla görüştüm dosya geri çekilecek meclise gitmeyecek” dedi.

OY BİRLİĞİYLE GERİ ÇEKİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından,dosyanın geri çekilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada dosyanın geri çekilmesi oy birliğiyle grup kararı alınarak geri çekildi.

Bu arada, normalde, pazartesi meclise gelen dosyalar bir sonra ki aya kalır, ama İmar Komisyonu bu dosya için cuma sabahı alel acele toplanarak rapor yazdı.

📆 10 Haziran 2017 Cumartesi 15:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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