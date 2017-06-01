Kartal Belediyesi’nde Esas Holding plan tadilatı geri çekildi

CHP’li Kartal Belediyesi’nde geçtiğimiz yıl mecliste yaşanan yoğun tartışmalarla Ak Parti ve bazı CHP’li meclis üyelerinin oyu ile iki kez red edilen ancak, belediye başkanı Altınok Öz’ün tartışmalı bir şekilde üçüncü kez meclisten geçirdiği, ancak İBB tarafından red edilerek geri gönderilen Esas Holding’e ait plan tadilatı dosyası, yeniden görüşülmesi beklenen Kartal Belediye Meclisi’nde geri çekildi.

İLÇE BAŞKANI SERT ÇIKTI

Meclisten önce yapılan Grup toplantısına başkanlık yapan CHP İlçe Başkanı Erdal Kıskanç, “dosya ile ilgili kendisine haber verilmemesine sert tepki göstererek ” Bana neden haber verilmedi, bu gün duydum. Bu konuda disipline gitmiş arkadaşlarımız var. İl Başkanıyla görüştüm dosya geri çekilecek meclise gitmeyecek” dedi.

OY BİRLİĞİYLE GERİ ÇEKİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından,dosyanın geri çekilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada dosyanın geri çekilmesi oy birliğiyle grup kararı alınarak geri çekildi.

Bu arada, normalde, pazartesi meclise gelen dosyalar bir sonra ki aya kalır, ama İmar Komisyonu bu dosya için cuma sabahı alel acele toplanarak rapor yazdı.