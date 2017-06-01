İnşaat sektörü, AYİDER’in iftar davetinde buluştu

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 8 Haziran Perşembe günü Büyük Kulüp’te, yerel yönetimlerin, inşaat sektöründeki diğer kurum ve kuruluşların bir araya geldiği, Lineadecor sponsorluğunda bir iftar daveti verdi. İftar davetine TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu ve Kadıköy Eski Belediye Başkanı Selami Öztürk de katıldı.

Kurulduğu günden bu yana kentsel dönüşüm, iş güvenliği, yeşil kent gibi konuları gündemine alarak çağdaş yaşam alanları kurmak amacıyla yola çıkan AYİDER, 8 Haziran Perşembe günü Lineadecor sponsorluğunda Büyük Kulüp’te iftar daveti verdi. Yaptığı çalışmalarla kısa sürede inşaat sektöründe adından söz ettiren AYİDER’in iftar davetine TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu ve Kadıköy Eski Belediye Başkanı Selami Öztürk gibi isimlerin dışında inşaat sektöründeki diğer dernekler, inşaat müteahhitleri, tedarikçiler ve sektör temsilcileri olmak üzere 600 davetli katıldı.

Semah gösterisiyle renklenen iftar davetinde açış konuşmasını yapan AYİDER Genel Sekreteri Hakan Şişik, “AYİDER olarak sürekli yeşil çevre, iş güvenliği gibi konuların üzerinde durduk. Hem bakanlığa hem de belediyelere sorunlarımızı dile getirdik. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yeni tip imar yönetmeliği üzerine görüşmelerimiz devam ediyor. Aynı zamanda kentsel dönüşümünle ilgili olarak yakında çalıştaylarımıza başlıyoruz. İlk çalıştayız Bağdat Caddesi çalıştayı olacak” açıklamalarında bulunurken sözü bıraktığı AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu ise “AYİDER kurulduğu günden beri sektörün öncü gücü olma görevini üstlenmiştir. Gerek yazılı basında gerekse de televizyonlarda sıkça inşaat sektöründeki sorunları dile getirdik, geliştirilmesi gereken çözüm yolları hakkında fikirlerimizi sunduk. İnşaat sektörünün son dönemdeki dinamiği olan kentsel dönüşümün sadece bina yenilenmesi olmadığını, dönüşümün fiziksel olduğu kadar ekonomik ve sosyolojik aşamaları olduğunu anlattık. Sadece sektör temsilcilerinin değil, vatandaşın da sesi olarak gerçek bir sivil toplum kuruluşu olmanın gerekliliğini yerine getirdik. Şimdilerde görüyoruz ki bu anlattıklarımız son derece doğru ve yerinde konularmış. Bu da AYİDER’in kamuoyundaki saygın yerini belirledi.” derken, herkese hayırlı ramazanlar dileyerek geceye sponsor olan Lineadecor Genel Müdürü Ercan Ecemiş’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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